Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:25
Dans une étude consacrée au secteur de la défense, la firme new-yorkaise souligne que le Rafale bénéficie de solides perspectives, mais croit savoir que cet élément est aujourd'hui bien connu du marché.
Goldman ajoute qu'il se montre plus circonspect concernant l'activité d'appareils civils du groupe français compte tenu de la concurrence farouche livrée par les constructeurs américains et craint aussi que l'instabilité politique en France pénalise le sentiment des investisseurs dans une optique de court terme.
Son objectif de cours est fixé à 270 euros.
Autour de 14h20, l'action Dassault Aviation cédait 5,5%, à comparer avec un gain de 0,2% pour le SBF 120.
Valeurs associées
|276,4000 EUR
|Euronext Paris
|-5,92%
