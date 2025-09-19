 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 874,99
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:25

Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente.

Dans une étude consacrée au secteur de la défense, la firme new-yorkaise souligne que le Rafale bénéficie de solides perspectives, mais croit savoir que cet élément est aujourd'hui bien connu du marché.

Goldman ajoute qu'il se montre plus circonspect concernant l'activité d'appareils civils du groupe français compte tenu de la concurrence farouche livrée par les constructeurs américains et craint aussi que l'instabilité politique en France pénalise le sentiment des investisseurs dans une optique de court terme.

Son objectif de cours est fixé à 270 euros.

Autour de 14h20, l'action Dassault Aviation cédait 5,5%, à comparer avec un gain de 0,2% pour le SBF 120.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
276,4000 EUR Euronext Paris -5,92%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

7 commentaires

  • 15:00

    Cette agence de notation Américaine défend le pré carré Américain, ce qu'ils affirment peut être argumenté.Peut être veulent ils faire baisser le cours pour en racheter ! Là je n'aie aucune confiance dans cet avis, il est intéressé !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    Sous la pression de Trump, l'UE prévoit d'accélérer sa sortie du GNL russe
    information fournie par Reuters 19.09.2025 16:00 

    par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite

  • Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur de nouveaux sommets
    information fournie par Reuters 19.09.2025 15:59 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • Responsables militaires occidentaux du secteur spatial lors d'une conférence organisée par Novaspace à Paris
    Le nouveau commandant de l'Espace alerte sur la hausse d'activités "hostiles"
    information fournie par Reuters 19.09.2025 15:46 

    Le plus haut responsable militaire français chargé des opérations spatiales met en garde contre l’intensification d'actes "hostiles ou inamicaux" dans l’espace, en particulier de la part de la Russie, rejoignant ainsi un nombre croissant de puissances occidentales ... Lire la suite

  • l'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle les particuliers à la vigilance face à des arnaques à l'investissement circulant sur des réseaux privés comme Whatsapp. ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    l'AMF alerte les particuliers sur des escroqueries diffusées sur des messageries privées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.09.2025 15:44 

    Une pratique bien ficelée nommée "bouilloire" ou "pump and dump" (en anglais) où des usagers sont poussés à acheter des actions afin d'en fausser le prix. Dans le détail, les fraudeurs, déjà actionnaires d'une entreprise, convainquent des épargnants d'acheter des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank