Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok avec Xi
information fournie par AFP 19/09/2025 à 07:18

Combinaison d'images créée le 18 septembre 2025 du président chinois Xi Jinping à Beijing en Chine le 4 septembre 2025 et du président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 16 septembre 2025 ( POOL / Lintao Zhang )

Combinaison d'images créée le 18 septembre 2025 du président chinois Xi Jinping à Beijing en Chine le 4 septembre 2025 et du président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 16 septembre 2025 ( POOL / Lintao Zhang )

Donald Trump, qui a récemment accusé Xi Jinping de "conspirer" contre les Etats-Unis, espère finaliser le sort de TikTok et faire avancer les négociations commerciales pendant un entretien vendredi avec son homologue chinois.

"Je parle au président Xi vendredi, à propos de TikTok et aussi du commerce. Et nous sommes très proches d'accords sur tout ça. Et ma relation avec la Chine est très bonne", a dit le président américain jeudi dans une interview avec la chaîne Fox News.

Il s'agit du second entretien téléphonique entre les deux hommes depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, et du troisième depuis le début de l'année, en comptant un appel en date du 17 janvier.

Lors de leur conversation du 5 juin, le président américain avait dit avoir été invité en Chine par son homologue, et avait annoncé avoir convié le président chinois à venir aux Etats-Unis.

Ces projets ne se sont pas concrétisés, mais plusieurs analystes s'attendent à ce que Xi Jinping réitère son invitation à Donald Trump, notoirement très sensible aux honneurs diplomatiques.

- "Plus malin" -

"Chacun des deux dirigeants cherchera à montrer qu'il a été plus malin que l'autre" dans les négociations commerciales, prédit Ali Wyne, analyste spécialisé dans les relations sino-américaines du centre de réflexions International Crisis Group, dans une note.

Le sort aux Etats-Unis de la populaire plate-forme de vidéos TikTok, propriété du chinois Bytedance, sera peut-être "finalisé" lors de l'échange vendredi, a aussi déclaré Donald Trump pendant une conférence de presse avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

Le sort aux Etats-Unis de la populaire plate-forme de vidéos TikTok, propriété du chinois Bytedance, sera peut-être "finalisé" lors de l'échange vendredi, a aussi déclaré Donald Trump ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le sort aux Etats-Unis de la populaire plate-forme de vidéos TikTok, propriété du chinois Bytedance, sera peut-être "finalisé" lors de l'échange vendredi, a aussi déclaré Donald Trump ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le président américain avait déjà annoncé mardi, sans beaucoup de précisions, qu'un accord avait été trouvé avec Pékin pour la reprise des activités américaines de TikTok par des investisseurs américains.

Le Wall Street Journal a évoqué un consortium comprenant le géant technologique Oracle et les fonds d'investissement californiens Silver Lake et Andreessen Horowitz.

En attendant, Donald Trump a une nouvelle fois repoussé l'entrée en vigueur de l'interdiction de la plateforme aux Etats-Unis, prévue initialement en janvier par une loi du Congrès.

- "Conspirer" -

Cette interdiction, au nom de la sécurité nationale, avait été décidée pendant le mandat de son prédécesseur démocrate Joe Biden.

Donald Trump estime que TikTok l'a aidé à doper sa popularité auprès des jeunes Américains pendant la dernière campagne présidentielle.

Cet appel arrive au moment où Pékin et Washington tentent de trouver un accord sur les droits de douanes.

Il suit aussi de peu une démonstration de force diplomatique de Xi Jinping, qui a organisé début septembre en Chine un grand sommet avec, entre autres, les dirigeants russe et indien.

Piqué au vif par la complicité affichée par le président chinois et Vladimir Poutine ainsi que par le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, pendant un grand défilé militaire à Pékin, Donald Trump avait alors accusé Xi Jinping de "conspirer" contre les Etats-Unis avec ses invités.

- Droits de douane -

Le président américain a aussi appelé à plusieurs reprises les pays européens à sanctionner la Chine pour ses achats de pétrole russe.

"S'ils faisaient cela je pense que la guerre (en Ukraine) s'arrêterait peut-être", a-t-il déclaré jeudi sur Fox News.

Donald Trump a imposé des droits de douane punitifs à l'Inde à cause de ses achats d'or noir auprès de Moscou, mais n'a pas pris la même mesure contre la Chine.

Les tensions commerciales entre Pékin et Washington ont connu des hauts et des bas en 2025.

Au cours de l'année, les tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les produits chinois importés aux Etats-Unis et à 10% pour les biens américains importés en Chine.

Cette trêve commerciale doit durer jusqu'au 10 novembre.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

