FedEx réussit un bon premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a généré des revenus à 22,2 milliards de dollars contre 21,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation a augmenté sur un an, passant de 1,08 milliard de dollars à 1,19 milliard de dollars. Le BPA ressort à 3,46 dollars contre 3,21 dollars au premier trimestre 2024/2025. Sur ce trimestre, le résultat net s'élève à 820 millions de dollars contre 790 millions de dollars un an avant. La marge opérationnelle ajustée s'est accrue de 0,2 point à 5,8%.

" La croissance de nos bénéfices souligne le succès de nos initiatives stratégiques, car nous optimisons notre réseau et réduisons nos coûts de service, tout en améliorant encore notre proposition de valeur et l'expérience client ", a déclaré Raj Subramaniam, président-directeur général de FedEx Corp.

" Nos initiatives stratégiques, associées à notre plateforme de données opérationnelles unique issue du traitement quotidien de 17 millions de colis sur notre réseau, nous placent en bonne position pour servir nos clients dans n'importe quel environnement et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires ", ajoute le dirigeant.

Sur l'exercice en cours, FedEx prévoit un taux de croissance du chiffre d'affaires entre 4 et 6%. Le groupe spécialisée dans le transport international de fret anticipe un bénéfice dilué par action compris entre 17,20 et 19 dollars, après exclusion des coûts liés aux initiatives d'optimisation des activités, et à la scission prévue de FedEx Freight.

FedEx affirme avoir réalisé 500 millions de dollars de rachats d'actions au cours de ce trimestre, et que la scission prévue de sa division FedEx Freight en une nouvelle société cotée à New York devrait être exécutée d'ici juin 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS