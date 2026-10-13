Stellantis-Les livraisons baissent de 1% au T3, les BEV progressent en Europe

(Actualisé avec détails et précisions)

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi que ses livraisons avaient diminué de 1% au troisième trimestre en glissement annuel, pour atteindre environ 1,29 million de véhicules, la croissance des BEV en Europe étant contrebalancée notamment par le recul en Amérique du Nord.

Dans un communiqué, le groupe franco-italo-américain a indiqué que ses facturations consolidées avaient reculé de 12% en Amérique du Nord, invoquant les arrêts de production estivaux planifiés.

Les volumes ont également baissé de 21% au Moyen-Orient et en Afrique, le quatrième constructeur automobile mondial citant le recul du marché turc.

En Europe élargie, les livraisons ont toutefois augmenté de 10%, portées par la croissance des BEV (véhicule électrique à batterie).

À l'occasion cette semaine du Mondial de l'Auto de Paris, Stellantis lance six nouveaux modèles et dévoile neuf concept-cars, dont le retour de la célèbre 2CV Citroën en version électrique, présentée dimanche.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)