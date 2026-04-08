Sté Générale : s'offre un rebond de 11,2%, retour au niveau du 2 mars
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 13:33
Le prochain objectif ne serait autre que le comblement du "gap" des 73,44E du 27 février, veille du déclenchement des hostilités dans le Golfe... alors que la conjoncture est sévèrement dégradée et les conséquences pas encore correctement évaluées.
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BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
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