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Sté Générale : s'offre un rebond de 11,2%, retour au niveau du 2 mars
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 13:33

Comme si tous les problèmes de dettes du secteur privé disparaissaient et comme si la croissance allait revenir par enchantement, Sté Générale s'offre un rebond de 11,2%, effaçant d'un seul élan toutes les pertes subies depuis le 2 mars.
Le prochain objectif ne serait autre que le comblement du "gap" des 73,44E du 27 février, veille du déclenchement des hostilités dans le Golfe... alors que la conjoncture est sévèrement dégradée et les conséquences pas encore correctement évaluées.

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