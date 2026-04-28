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Starbucks en hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de Starbucks SBUX.O , la plus grande chaîne de cafés au monde, a progressé de 5,4% pour atteindre 103,16 dollars en séance prolongée ** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 2,25 et 2,45 dollars , contre des prévisions antérieures situées entre 2,15 et 2,4 dollars

** La société prévoit une hausse de 5% de son chiffre d'affaires mondial à périmètre constant pour l'exercice 2026, dépassant ses estimations précédentes qui tablaient sur une hausse de 3% ou plus

** SBUX affiche une hausse de 6,2% de ses ventes mondiales à magasins comparables pour le deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,7%, selon les données compilées par LSEG

** SBUX en hausse de 15,5% depuis le début de l'année

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