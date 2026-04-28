Starbucks bondit après un trimestre qui crédibilise le redressement
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 22:26
Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 9,5 MdsUSD, supérieur aux attentes, en hausse de 9% sur un an, tandis que le bénéfice ajusté par action est ressorti à 0,50 USD, également au-dessus du consensus. Les ventes comparables mondiales ont progressé de 6,2%, principalement grâce à une hausse de 3,8% des transactions et de 2,3% du ticket moyen.
Le signal le plus important vient des États-Unis, où Starbucks doit démontrer que son plan "Back to Starbucks" peut ramener les clients sans dépendre uniquement des hausses de prix. Les ventes comparables américaines ont augmenté de 7,1%, avec une progression de 4,3% des transactions. En Amérique du Nord, la croissance comparable a aussi atteint 7,1%.
Brian Niccol, arrivé à la tête du groupe pour relancer l'enseigne en septembre 2024, a présenté ce trimestre comme un tournant dans le redressement. La direction a relevé ses objectifs annuels, avec une croissance comparable mondiale et américaine désormais attendue à au moins 5%, contre 3% auparavant. Le bénéfice ajusté par action est désormais attendu entre 2,25 et 2,45 USD.
La publication reste toutefois plus contrastée sur les marges. La marge opérationnelle ajustée du groupe a progressé à 9,4%, mais celle de l'Amérique du Nord a reculé à 9,9%, pénalisée par les investissements salariaux, les droits de douane, le prix du café et le mix produits. La Chine appelle aussi à la prudence, avec des ventes comparables en hausse de seulement 0,5%.
Le prochain test portera sur la capacité de Starbucks à transformer le retour du trafic en levier durable sur les marges, alors que la coentreprise chinoise avec Boyu modifiera la lecture des comptes dès le troisième trimestre.
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