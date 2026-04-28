Starboard réalise un investissement important dans Dynatrace et y voit une valeur stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la société au paragraphe 11)

L'investisseur activiste Starboard Value a déclaré mardi avoir réalisé un « investissement substantiel » dans la société de surveillance logicielle Dynatrace DT.N , estimant que la société est sous-évaluée et l'exhortant à accélérer l'augmentation de ses marges et à racheter activement ses actions.

L'action Dynatrace a progressé de plus de 2 % dans l'après-midi.

Le titre a chuté d'environ 18 % depuis le début de l'année, s'inscrivant dans une tendance plus large où les investisseurs se sont montrés prudents à l'égard des sociétés de logiciels, craignant que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ne conduisent à l'automatisation de tâches qui alimentent depuis longtemps les flux de trésorerie du secteur.

Dans une lettre adressée à la direction et au conseil d'administration de la société, Starboard a déclaré que les investisseurs avaient « à tort classé » Dynatrace parmi les entreprises exposées aux risques liés à l'IA, et que la société présentait une valeur stratégique significative.

« L'adoption de l'IA par les entreprises devrait, à terme, se traduire par une accélération de la croissance du chiffre d'affaires de Dynatrace », a déclaré le fonds, citant la complexité croissante des charges de travail liées au cloud, aux applications et aux agents d'IA.

Le fonds spéculatif a indiqué qu’il était déjà devenu l’un des cinq principaux actionnaires de Dynatrace et qu’il avait engagé un dialogue privé avec la direction de la société au cours des derniers mois. Starboard n’a pas divulgué l’importance de la participation qu’il a acquise dans Dynatrace.

Starboard a déclaré que les actions de Dynatrace avaient nettement sous-performé celles de ses pairs et le marché dans son ensemble au cours des cinq dernières années et qu'elles se négociaient désormais à près de la moitié du multiple de valorisation des sociétés comparables spécialisées dans les logiciels d'infrastructure et la cybersécurité, malgré une croissance du chiffre d'affaires proche de la médiane de ses pairs.

L'investisseur a déclaré que Dynatrace pourrait augmenter ses marges d'exploitation ajustées d'au moins 500 points de base d'ici l'exercice 2029 grâce à une meilleure efficacité commerciale, une discipline de coûts plus stricte et un effet de levier opérationnel plus fort.

Il a estimé que la société pourrait réduire ses dépenses de vente et de marketing d'environ 75 millions de dollars par an tout en maintenant sa croissance.

En matière d'allocation du capital, Starboard a exhorté Dynatrace à agir rapidement sur son autorisation de rachat d'actions d'un milliard de dollars et a déclaré que la société pourrait racheter plus de 2,5 milliards de dollars d'actions sur trois ans, soit environ un quart de sa valeur de marché de 10,62 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Dynatrace a accusé réception de la lettre et a indiqué avoir récemment tenu des réunions préliminaires avec Starboard et qu'elle continuerait à dialoguer avec le fonds.