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Stanislas Goirand rejoint la Financière d'Uzès
information fournie par AOF 03/06/2026 à 10:23

(Zonebourse.com) - La Financière d'Uzès, groupe familial et entrepreneurial, annonce l'arrivée de Stanislas Goirand au poste de directeur associé. Ex-directeur des investissements du groupe Abeille Assurances, Stanislas Goirand accompagnera et conseillera les familles, entrepreneurs, institutions et associations de la Financière d'Uzès dans la gestion de leur patrimoine.

A ce titre, il rejoint le comité de direction afin de contribuer au développement de la Financière d'Uzès et de continuer à conseiller les clients de la Maison avec une vision de long terme.

Stanislas Goirand bénéficie d'une expérience de plus de quinze ans dans l'investissement et la gestion d'actifs. Ex-directeur des investissements du groupe Abeille Assurances, il a dirigé une équipe d'une trentaine de personnes et était responsable de la gestion de plus de 90 milliards d'actifs. Il a auparavant successivement exercé les fonctions de responsable des investissements et de directeur de la gestion des investissements et des UC.

De 2012 à 2022, il a occupé au sein de Coface plusieurs postes avec des responsabilités croissantes dans les domaines de l'investissement, la trésorerie et la gestion actif-passif.

Stanislas Goirand est diplômé d'un Master 2 Assurances et Gestion du risque de l'Université Paris Dauphine-PSL obtenu en 2012.

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