Stablecoins : 400 millions de $ transférés chaque heure, 24h/24 et 7j/7

Les stablecoins ne dorment jamais : au 3e trimestre 2026, ce sont en moyenne plus de 400 millions de dollars en stablecoins qui ont changé de mains à chaque heure du jour et de la nuit, tous les jours de la semaine, grâce aux rails continus des blockchains. Et près des trois quarts des volumes transférés circulent lorsque les banques américaines sont fermées. Un basculement discret, mais massif, du système monétaire mondial.

Les stablecoins et blockchains forment un rail monétaire qui tourne 24 heures sur 24

Le dollar américain est la monnaie dominante du commerce mondial, mais les tuyaux qui le transportent, eux, restent calés sur les horaires d’ouverture des banques américaines. Cependant, avec les stablecoins, ce n’est déjà plus tout à fait le cas. D’après une récente étude publiée par Coinbase et The Block Research, les transferts organiques de stablecoins ont atteint en moyenne plus de 400 millions de dollars par heure au 3 e trimestre 2026, sans aucune interruption.

Autre élément très intéressant de ce rapport très justement intitulé « The Always-On Dollar » : sur les 12 mois clos au 31 juillet 2026, environ 73 % du volume analysé a été transféré en dehors des heures d’ouverture des banques américaines, nuits, week-ends et jours fériés inclus. Un indicateur clair qui montre que la demande pour un dollar disponible en permanence existe, et elle est desservie par les blockchains plutôt que par les banques.

Les stablecoins s’échangent encore plus en dehors des heures d’ouverture des banques américaines.

Une adoption qui a quadruplé depuis le début de 2023

Le volume de transferts ajusté, qui exclut les flux liés aux exchanges, aux bridges , à l’activité automatisée ( bots ) ou à l’émission de nouveaux tokens, a bondi de 216 milliards de dollars au 1 er trimestre 2023 à 891 milliards au 3 e trimestre 2026. Soit un rythme de croissance annuel composé de près de 50 %.

À ce rythme, l’étude estime que les stablecoins pourraient atteindre les 1 500 milliards de dollars de volume trimestriel d’ici la fin de 2027. Pour mesurer l’ampleur du phénomène, deux stablecoins concentrent aujourd’hui l’essentiel du marché. L’USDT de Tether affiche une capitalisation de 182,7 milliards de dollars, dont près de 93 milliards sur la blockchain Tron (TRX) et 72 milliards sur Ethereum (ETH), selon les données de DefiLlama. L’USDC de Circle suit avec 72,2 milliards de dollars en circulation, principalement sur Ethereum (44,6 milliards).

Les transferts de stablecoins ont été multipliés par 4 depuis le 1er trimestre de 2023.

Le nombre d’adresses détenant au moins un type de stablecoin atteint désormais 293 millions. En termes d’ordre de grandeur, cela dépasse la base combinée des cartes émises par American Express (155 millions) et Discover (72 millions), et équivaut à près du double des utilisateurs de la banque mobile des quatre grandes banques américaines (JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citi). Il faut toutefois noter qu’une adresse ne correspond pas forcément à un utilisateur unique, mais cet ordre de grandeur donne la mesure du phénomène.

Pourquoi les stablecoins séduisent-ils autant ?

En plus de leur disponibilité en continu, trois autres avantages viennent favoriser les stablecoins par rapport aux voies traditionnelles. Le premier est le coût, car envoyer 200 dollars en USDC via le réseau blockchain Base revient en moyenne 86 % moins cher qu’un transfert via les circuits bancaires traditionnels, selon le rapport. Pour un travailleur émigré qui envoie régulièrement une petite somme d’argent à sa famille, l’économie est substantielle. Après seulement 17 transferts, les frais économisés suffisent à financer un envoi supplémentaire de 200 dollars !

Et l’écart devient encore plus net sur les paiements domestiques américains. Un transfert de stablecoins USDC sur Solana affiche des frais de réseau médians de 0,0005 dollar pour une transaction de 1 000 dollars, contre 0,0035 dollar pour un virement ACH ( Automated Clearing House ) et 0,045 dollar via FedNow, le service de paiement instantané de la Réserve fédérale (Fed). Face à une carte bancaire (25,10 dollars !) ou à un virement (0,97 dollar), les économies dépassent 99 %. Ces frais très bas sur blockchain rendent même viables des micropaiements de l’ordre du centime, jusqu’ici totalement impossibles sur les rails traditionnels.

Les frais de transferts de stablecoins USDC sont très (très) faibles en comparaison des transferts d’argent traditionnels.

Deuxième argument, la vitesse. Pour les transferts supérieurs à 100 000 dollars, les stablecoins arrivent à destination en moins d’une heure dans 97,7 % des cas, contre environ 50 % pour les virements bancaires internationaux ( wholesale wires ). Pour une entreprise qui doit payer rapidement un fournisseur avant qu’un conteneur ne quitte un port par exemple, cette rapidité change clairement la donne.

Troisième argument, la fiabilité technique. Les transactions e-commerce classiques sont rejetées à tort pour suspicion de fraude dans 1,51 % des cas, ce qui génère un coût estimé à plus de 230 milliards de dollars par an pour les commerçants. Mais les transferts de stablecoins n’échouent, eux, que dans seulement 0,145 % des cas (cette dernière mesure n’étant toutefois pas strictement comparable, puisque basé sur des échecs purement techniques).

La fiabilité des paiements en stablecoins défie toute concurrence.

Les banques traditionnelles ne restent plus à l’écart

Longtemps hostiles, les grandes banques basculent de plus en plus en faveur des stablecoins. Ce sont ainsi 7 des 10 plus importantes banques américaines qui ont déjà testé des stablecoins ou des dépôts tokenisés pour leurs règlements, et les 3 dernières ont annoncé des projets similaires (voir tableau ci-dessous).

Les 10 plus grandes banques américaines se sont mises (ou vont se mettre bientôt) aux stablecoins et dépôts tokenisés.

Le rapport chiffre d’ailleurs précisément ce qui est en jeu ici. Les banques maintiennent en permanence entre 5 000 et 15 000 milliards de dollars immobilisés dans leurs comptes Nostro et Vostro , c’est-à-dire les comptes qu’elles détiennent les unes chez les autres pour fluidifier les paiements transfrontaliers. En permettant un règlement à la demande plutôt qu’un préfinancement couloir par couloir, les stablecoins pourraient libérer environ 3 000 milliards de dollars, soit 30 % de ce stock en prenant un point médian de 10 000 milliards. Et dans le scénario d’adoption large modélisé par l’étude, cette réduction des coûts de préfinancement représenterait à elle seule 60 milliards de dollars de gains annuels pour l’économie mondiale.

Un cadre réglementaire qui se précise pour les stablecoins

Cette croissance ne pouvait bien sûr pas rester sans réponse des régulateurs. Aux États-Unis, l’ OCC vient de publier la règle finale encadrant les émetteurs de stablecoins dans le cadre du GENIUS Act, un cadre fédéral attendu depuis plus d’un an. En Europe, le règlement MiCA est en vigueur, mais les stablecoins en euros peinent encore à exister face à la domination du dollar .

L’ampleur de l’adoption reste l’inconnue principale, car une étude récente de la Banque des règlements internationaux (BRI) suggère que la hausse des taux rémunérés par les banques pourrait freiner la croissance des stablecoins. L’infrastructure est en place, les usages aussi, mais la trajectoire d’adoption dépendra autant de l’environnement monétaire que des choix technologiques des prochaines années.

Sources : rapport « The Always-On Dollar » (The Block Research pour Coinbase) , DefiLlama