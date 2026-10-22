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Wall Street flanche sous le poids de la tech et de l'IA
information fournie par AFP 22/10/2026 à 22:11

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Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, le secteur technologique souffrant d'inquiétudes renouvelées autour de l'endettement des acteurs de l'intelligence artificielle (IA), sur fond de nouvelle flambée des prix du pétrole.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les grands noms de la tech - a chuté de 2,60 %, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,21 %, tandis que le Dow Jones - composé de valeurs plus traditionnelles - a terminé à l'équilibre (+0,02 %).

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