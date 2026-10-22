Generali Investments se lance dans la tokenisation avec un fonds monétaire sur blockchain

Generali Investments se lance dans la tokenisation avec un fonds monétaire sur blockchain

Le géant européen de la gestion d’actifs Generali Investments fait son entrée dans la tokenisation avec le lancement d’une classe de parts d’un fonds monétaire enregistrée sur blockchain. Réservée dans un premier temps aux sociétés du groupe, cette initiative illustre l’intérêt croissant de la finance traditionnelle pour les actifs tokenisés (RWA), un marché en pleine expansion.

Generali Investments franchit le pas de la tokenisation

Generali Investments a annoncé mercredi le lancement d’une classe de parts tokenisée nativement, adossée à un fonds monétaire existant domicilié au Luxembourg et géré par Generali Asset Management. La société s’appuie sur la technologie des registres distribués (DLT) pour représenter et enregistrer les parts du fonds sur blockchain.

Pour l’heure, cette classe tokenisée reste exclusivement réservée aux sociétés autorisées du Groupe Generali. Elle n’est accessible à aucun autre investisseur, dans aucune juridiction. Un périmètre volontairement restreint, qui doit servir de banc d’essai avant un déploiement plus large.

Avec 759 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin, Generali Investments devient l’une des premières grandes sociétés européennes de gestion d’actifs à se positionner sur ce segment.

Les fonds monétaires, porte d’entrée privilégiée de la finance traditionnelle

Le marché des actifs du monde réel tokenisés (RWA) a presque quadruplé depuis début 2025 pour atteindre 39 milliards de dollars en septembre. Les obligations et les fonds monétaires tirent cette expansion et s’imposent comme la principale passerelle entre la finance classique et les marchés on-chain.

Les projections à long terme donnent le vertige. Morgan Stanley et Oliver Wyman anticipent un marché de 2 300 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que Boston Consulting Group et Ripple évoquent même 19 000 milliards de dollars à l’horizon 2033.

Generali rejoint ainsi un mouvement déjà bien engagé par des acteurs comme BlackRock avec son fonds BUIDL ou Franklin Templeton. Les fonds monétaires tokenisés offrent un double intérêt : un rendement proche des taux courts, et une utilité croissante comme collatéral programmable, notamment pour les émetteurs de stablecoins.

Règlement quasi instantané et liquidité améliorée

Woody Bradford, directeur général de Generali Investments, justifie ce lancement par la nécessité d’agir vite.

Alors que l’adoption de la tokenisation s’accélère sur les marchés financiers, les sociétés de gestion doivent agir rapidement pour en saisir le potentiel. Woody Bradford directeur général de Generali Investments

Les avantages mis en avant sont classiques du secteur : règlement quasi instantané, accès plus rapide au produit des rachats, expérience numérique simplifiée sur l’ensemble des processus de souscription et de reporting, fenêtres de passage d’ordres élargies, et liquidité renforcée via le marché secondaire.

Emiliano Di Giammatteo, Chief Operating Officer, voit plus loin. Selon lui, ces fonds monétaires tokenisés « pourraient devenir une brique essentielle d’un écosystème financier plus connecté et programmable », en servant notamment la gestion de liquidité et de collatéral pour les émetteurs de stablecoins.

Sources : Communiqué de presse Generali Investments , RWA.xyz , BCG & Ripple