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SSAB: Bénéfice au T3 au-dessus des attentes avec la hausse des prix de l'acier en Europe
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 09:12

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PHOTO D'ARCHIVES : Vue de l'aciérie SSAB à Luleå

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SSAB a annoncé ‌mercredi une hausse de son résultat d'exploitation au ​troisième trimestre légèrement supérieure aux prévisions, le sidérurgiste suédois citant une amélioration des prix de l'acier et ​une augmentation des expéditions.

L'industrie sidérurgique européenne, qui cherche à faire face ​à la hausse des coûts ⁠énergétiques et à l'introduction sur son marché d'acier ‌asiatique à bas prix, devrait bénéficier du durcissement des restrictions à l'importation d'acier imposées ​par l'UE ‌en juillet, ainsi que de la taxe ⁠carbone aux frontières appliquée par l'Union aux importations à forte intensité carbone.

"Nous observons des signes d'un meilleur ⁠équilibre entre ‌l'offre et la demande sur le marché ⁠européen. Les prix se sont redressés en Europe ‌au cours du troisième trimestre", a déclaré ⁠le président-directeur général Johnny Sjostrom.

Le résultat d'exploitation a ⁠atteint 2,16 ‌milliards de couronnes suédoises (195,09 millions d'euros) au cours du ​trimestre, alors que les ‌analystes tablaient en moyenne sur 2,14 milliards, selon un sondage fourni par ​SSAB

SSAB Europe a augmenté ses livraisons d’acier haut de gamme, les livraisons est également ⁠progressé au sein de la division Special Steels et la demande est restée forte sur le marché américain des tôles, a précisé Johnny Sjostrom.

(Rédigé par Marta Frąckowiak à Gdańsk; version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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