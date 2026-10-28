SSAB: Bénéfice au T3 au-dessus des attentes avec la hausse des prix de l'acier en Europe

PHOTO D'ARCHIVES : Vue de l'aciérie SSAB à Luleå
SSAB a annoncé mercredi une hausse de son résultat d'exploitation au troisième trimestre légèrement supérieure aux prévisions, le sidérurgiste suédois citant une amélioration des prix de l'acier et une augmentation des expéditions.
L'industrie sidérurgique européenne, qui cherche à faire face à la hausse des coûts énergétiques et à l'introduction sur son marché d'acier asiatique à bas prix, devrait bénéficier du durcissement des restrictions à l'importation d'acier imposées par l'UE en juillet, ainsi que de la taxe carbone aux frontières appliquée par l'Union aux importations à forte intensité carbone.
"Nous observons des signes d'un meilleur équilibre entre l'offre et la demande sur le marché européen. Les prix se sont redressés en Europe au cours du troisième trimestre", a déclaré le président-directeur général Johnny Sjostrom.
Le résultat d'exploitation a atteint 2,16 milliards de couronnes suédoises (195,09 millions d'euros) au cours du trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,14 milliards, selon un sondage fourni par SSAB
SSAB Europe a augmenté ses livraisons d’acier haut de gamme, les livraisons est également progressé au sein de la division Special Steels et la demande est restée forte sur le marché américain des tôles, a précisé Johnny Sjostrom.
(Rédigé par Marta Frąckowiak à Gdańsk; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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