La Bourse de Paris stable avant la Fed et la BCE

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, prudente avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), attendue dans la soirée, puis celle de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Vers 09H45, l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,03 %, soit 2,34 points, à 7.884,80 points. La veille, il avait terminé en hausse de 0,51 % à 7.887,14 points.

La Fed doit annoncer sa décision à 19H00. Les marchés s'attendent à un statu quo après la hausse de septembre mais anticipent un nouveau resserrement en décembre.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunira quant à elle jeudi. "La BCE ne doit plus seulement composer avec l'inflation, mais aussi avec les écarts de taux", souligne Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, alors que la dette française reste sous pression.

Le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans s'établissait à 4,94 %, contre 3,37 % pour son équivalent allemand vers 09H45.

Cet écart entre les deux taux "relève avant tout d'un problème à court terme lié à un Parlement divisé, jusqu'à la prochaine élection présidentielle", estime pour sa part Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire chez Neuberger.

Danone et Stellantis en tête

Danone grimpait de 2,60 % à 63,22 euros. Le géant de l'agroalimentaire a vu ses ventes progresser de 5,2 % au troisième trimestre, à 7,23 milliards d'euros, un peu mieux qu'attendu, grâce à des hausses de prix.

Stellantis prenait 3,11 % à 3,83 euros. La maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler a vu ses ventes croître de 1 % au troisième trimestre, à 37,6 milliards d’euros, et a confirmé ses objectifs annuels.

BNP Paribas avançait de 0,22 % à 87,15 euros, après un bénéfice net en hausse de 13,5 % au troisième trimestre, à 3,4 milliards d'euros, légèrement au-dessus des attentes.

À l'inverse, Dassault Systèmes reculait de 0,97 % à 24,45 euros, malgré le relèvement de sa prévision de croissance annuelle.

Saint-Gobain cédait 0,59 % à 67,44 euros, après une hausse de 1,8 % de son chiffre d'affaires trimestriel.

Les spiritueux à la peine

Rémy Cointreau reculait nettement de 5,64 % à 47,84 euros, malgré un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 4,4 %, à 510,9 millions d'euros, pénalisé par le recul de ses ventes sur le continent américain.

Son concurrent Pernod Ricard perdait 1,45 % à 65,46 euros, la plus forte baisse du CAC 40.

Euronext CAC40