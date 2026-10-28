 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Entech revoit son alliance avec Eiffage pour viser plus grand, TP ICAP Midcap maintient sa recommandation
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 09:54

Ajouter Boursorama à vos sources

Entech ( 2,18%) assouplit son alliance avec Eiffage pour accompagner sa croissance dans le stockage d'énergie. La fin de leur coentreprise, annoncée hier avec un premier contrat en Belgique, doit rendre la rentabilité des projets plus lisible. Une évolution saluée par TP ICAP Midcap qui conforte ses perspectives.

Un contrat en Belgique et une nouvelle formule de coopération : Entech a annoncé, mardi 27 octobre, une nouvelle étape de son partenariat avec Eiffage Energie Systèmes. Créée en 2024, leur coentreprise disparaîtra une fois les chantiers en cours achevés, au profit de groupements constitués pour chaque marché. Pour l'entreprise bretonne spécialisée dans le stockage d'énergie et le pilotage des énergies renouvelables, l'enjeu est d'adapter cette alliance à des projets d'une ampleur croissante.

Le premier effet attendu concerne la lecture des performances. Cette organisation devrait "améliorer la visibilité sur la rentabilité des projets", estime le bureau d'études TP ICAP Midcap dans une analyse. Elle permettrait de mieux distinguer ce que les contrats remportés avec Eiffage apportent effectivement à Entech. Reste à en mesurer le bénéfice financier. Les conditions des futurs accords ne sont pas connues et la disparition de la clé de répartition historique - 40% pour Entech, 60% pour Eiffage - ne préjuge ni d'une part accrue pour le groupe breton ni d'une amélioration de ses marges.

Cette souplesse doit aussi permettre à Entech de poursuivre sa conquête des grands marchés avec le soutien industriel d'Eiffage. Les capacités d'exécution de son partenaire restent un atout pour absorber des chantiers de plus grande dimension. "Nous y voyons une simplification de la structure plutôt qu'une remise en cause du partenariat", souligne le bureau d'études. La nouvelle organisation devra donc préserver la force commerciale et opérationnelle de l'alliance, tout en s'ajustant aux besoins de chaque contrat.

Entech dispose d'un point d'appui pour prospecter hors de France

Le projet annoncé à La Louvière donne une première traduction concrète à cette évolution. Les deux groupes y construiront, pour Aukera, une centrale de stockage de 170 MW et 340 MWh. Sa mise en service est prévue à la mi-2027. Sur un marché total qu'il évalue autour de 80 millions d'euros, TP ICAP Midcap estime que 30 à 40 millions pourraient revenir à Entech. Ces montants, non confirmés par les entreprises, donnent la mesure de l'enjeu pour une société qui réalisait 75,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

Au-delà de son poids potentiel dans l'activité, cette commande pourrait ouvrir d'autres portes. Première référence internationale remportée avec Eiffage selon Midcap, le chantier belge offre à Entech un point d'appui pour prospecter hors de France. Sa portée commerciale dépendra aussi de la capacité des deux partenaires à mener à bien ce projet dans leur nouveau cadre de coopération.

TP ICAP Midcap conforte ses perspectives

Pour l'heure, ces annonces confortent les perspectives davantage qu'elles ne les rehaussent. TP ICAP Midcap conserve ses prévisions de chiffre d'affaires de 137,5 millions d'euros en 2026 et de 193,5 millions en 2027, ainsi que sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 12,70 euros.

Aux alentours de 10h, le titre progresse de 2,18 % à la Bourse de Paris.

Valeurs associées

ENTECH
8,9600 EUR Euronext Paris +2,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:10 

    Malgré le retour des tensions inflationnistes, la remontée des prix de l’énergie et les inquiétudes sur la dette publique, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne devraient maintenir leurs taux inchangés. Les banques centrales semblent davantage ... Lire la suite

  • Des secouristes sur les lieux d’une collision entre un train à grande vitesse Renfe AVE et un train Iryo, entre Urda et Los Yébenes, dans la province de Tolède, le 28 octobre 2026 en Espagne ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne : au moins 31 morts dans une collision ferroviaire
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:08 

    Au moins 31 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées, dont certaines gravement, dans la collision mercredi de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, selon les autorités, bilan provisoire qui en fait une des pires catastrophes ferroviaires ... Lire la suite

  • Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:05 

    Alors que la charge de la dette continue d’augmenter et que les finances publiques se dégradent, la question de nouvelles hausses d’impôts revient régulièrement dans le débat public. Agnès Verdier-Molinié estime que les Français ont atteint la limite de leur consentement ... Lire la suite

  • Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:00 

    Alors que le gouvernement réfléchissait à de nouvelles mesures concernant les retraités dans le cadre du budget 2027, le débat sur leur niveau de vie et leur contribution à l’effort collectif s’intensifie. Entre idées reçues, vieillissement démographique et financement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 908,36 +0,27%
GENFIT
11,1 +4,91%
STELLANTIS
4,1015 +10,48%
Pétrole Brent
115,31 +0,97%
WORLDLINE
11,15 +8,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank