Entech revoit son alliance avec Eiffage pour viser plus grand, TP ICAP Midcap maintient sa recommandation

Entech ( 2,18%) assouplit son alliance avec Eiffage pour accompagner sa croissance dans le stockage d'énergie. La fin de leur coentreprise, annoncée hier avec un premier contrat en Belgique, doit rendre la rentabilité des projets plus lisible. Une évolution saluée par TP ICAP Midcap qui conforte ses perspectives.

Un contrat en Belgique et une nouvelle formule de coopération : Entech a annoncé, mardi 27 octobre, une nouvelle étape de son partenariat avec Eiffage Energie Systèmes. Créée en 2024, leur coentreprise disparaîtra une fois les chantiers en cours achevés, au profit de groupements constitués pour chaque marché. Pour l'entreprise bretonne spécialisée dans le stockage d'énergie et le pilotage des énergies renouvelables, l'enjeu est d'adapter cette alliance à des projets d'une ampleur croissante.

Le premier effet attendu concerne la lecture des performances. Cette organisation devrait "améliorer la visibilité sur la rentabilité des projets", estime le bureau d'études TP ICAP Midcap dans une analyse. Elle permettrait de mieux distinguer ce que les contrats remportés avec Eiffage apportent effectivement à Entech. Reste à en mesurer le bénéfice financier. Les conditions des futurs accords ne sont pas connues et la disparition de la clé de répartition historique - 40% pour Entech, 60% pour Eiffage - ne préjuge ni d'une part accrue pour le groupe breton ni d'une amélioration de ses marges.

Cette souplesse doit aussi permettre à Entech de poursuivre sa conquête des grands marchés avec le soutien industriel d'Eiffage. Les capacités d'exécution de son partenaire restent un atout pour absorber des chantiers de plus grande dimension. "Nous y voyons une simplification de la structure plutôt qu'une remise en cause du partenariat", souligne le bureau d'études. La nouvelle organisation devra donc préserver la force commerciale et opérationnelle de l'alliance, tout en s'ajustant aux besoins de chaque contrat.

Entech dispose d'un point d'appui pour prospecter hors de France

Le projet annoncé à La Louvière donne une première traduction concrète à cette évolution. Les deux groupes y construiront, pour Aukera, une centrale de stockage de 170 MW et 340 MWh. Sa mise en service est prévue à la mi-2027. Sur un marché total qu'il évalue autour de 80 millions d'euros, TP ICAP Midcap estime que 30 à 40 millions pourraient revenir à Entech. Ces montants, non confirmés par les entreprises, donnent la mesure de l'enjeu pour une société qui réalisait 75,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

Au-delà de son poids potentiel dans l'activité, cette commande pourrait ouvrir d'autres portes. Première référence internationale remportée avec Eiffage selon Midcap, le chantier belge offre à Entech un point d'appui pour prospecter hors de France. Sa portée commerciale dépendra aussi de la capacité des deux partenaires à mener à bien ce projet dans leur nouveau cadre de coopération.

TP ICAP Midcap conforte ses perspectives

Pour l'heure, ces annonces confortent les perspectives davantage qu'elles ne les rehaussent. TP ICAP Midcap conserve ses prévisions de chiffre d'affaires de 137,5 millions d'euros en 2026 et de 193,5 millions en 2027, ainsi que sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 12,70 euros.

Aux alentours de 10h, le titre progresse de 2,18 % à la Bourse de Paris.