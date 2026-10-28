Unilever augmente ses prix et voit son chiffre d'affaires progresser au troisième trimestre

( AFP / BEN STANSALL )

Le géant britannique des produits d'hygiène et d'alimentation Unilever, qui prépare la scission de sa branche alimentaire, a annoncé mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée notamment par des augmentations de prix destinées à compenser le renchérissement des matières premières.

Le groupe, qui ne publie des résultats incluant son bénéfice que deux fois par an, a enregistré un chiffre d'affaires de 13,3 milliards d'euros sur le trimestre, en progression de 6,7 %, soit légèrement mieux que prévu par les analystes.

Cette progression a été soutenue par les performances du groupe en Inde, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Le chiffre d'affaires n'inclut plus les activités de glaces, qui regroupaient notamment Magnum, Cornetto et Ben & Jerry's et ont été scindées en décembre 2025.

Le directeur général Fernando Fernandez a salué des résultats "portés par une progression soutenue des volumes et une hausse des prix visant à compenser l'impact de la montée des coûts des matières premières".

Les cours des hydrocarbures et d'autres matières premières ont effet flambé depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février, qui perturbe les approvisionnements.

"Les marchés émergents ont une fois de plus été un moteur clé, avec une croissance généralisée, menée par l'Inde et une solidité continue en Amérique latine et en Asie du Sud-Est", a précisé Fernando Fernandez.

Connu pour les savons Dove, les déodorants Axe ou les produits nettoyants Cif, l'entreprise poursuit son recentrage sur quelques produits phares.

Sous la pression d'investisseurs réclamant de meilleures performances, Unilever avait présenté en 2024 un plan visant à concentrer ses efforts sur 30 marques "motrices", qui représentaient la majeure partie de ses revenus.

Le groupe doit finaliser d'ici à la mi-2027 la scission de sa division alimentaire, annoncée en mars. Valorisée à près de 45 milliards de dollars, cette branche réunit notamment les soupes Knorr, les moutardes Maille et la mayonnaise Hellmann's.

Elle doit fusionner avec le groupe américain McCormick & Company, qui possède notamment les épices Ducros et la moutarde French's.

L'entreprise a légèrement relevé ses perspectives. Elle prévoit que son chiffre d'affaires sous-jacent (qui exclut notamment certains éléments exceptionnels ou effets de change), progresse d'environ 5 % dans la seconde partie de l'année (contre entre 4 et 5 % jusqu'ici escomptés), et ses volumes de ventes d'au moins 3 % sur la totalité de 2026 (là où elle anticipait environ 3 %).

Le titre reculait toutefois de 3,3% à l'ouverture de la Bourse de Londres.