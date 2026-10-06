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Spyre Therapeutics recule après une levée de fonds de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 13:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action Spyre Therapeutics SYRE.O recule de 4,1 % à 88,90 dollars en pré-ouverture, après l'annonce d'une nouvelle levée de fonds de 350 millions de dollars

** La société de biotechnologie a annoncé lundi en fin de journée la vente d’environ 4,1 millions d’actions à 85 dollars, soit une décote de 8,3 % par rapport au dernier cours de clôture

** Elle prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour faire progresser ses programmes en gastro-entérologie, rhumatologie et dermatologie, ainsi que pour financer un nouveau programme visant à faire passer le SPY072 en phase avancée de développement pour le traitement d’une maladie cutanée chronique appelée hidradénite suppurée, entre autres objectifs

** Jefferies, TD Cowen, Leerink et Stifel sont les co-chefs de file

** Le 30 septembre, l’action SYRE a progressé d’environ 5 % après que le médicament de Merck MRK.N , le tulisokibart, a obtenu de bons résultats lors d’un essai clinique sur les maladies de la peau ; selon les analystes, ces données viennent étayer les candidats-médicaments expérimentaux de SYRE ciblant la même voie

** SYRE, dont le siège se trouve à Waltham, dans le Massachusetts, comptait environ 88,2 millions d’actions en circulation avant cette émission

** À la clôture de lundi, le titre avait bondi de 183 % depuis le début de l'année

** Sur 17 analystes, 16 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 1 la note « conserver »; l'objectif de cours médian est de 123 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 13:17:22.

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