Uber investit 2,3 milliards de dollars dans ezCater pour réduire l'écart avec DoorDash

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* EzCater a généré plus de 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires brut au cours des 12 derniers mois

* Selon Uber, le montant moyen des commandes sur ezCater dépasse les 400 dollars

* Cette acquisition vise les événements d'entreprise, les réunions et les commandes de repas sur le lieu de travail

(Réécriture complète du texte, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

Uber Technologies UBER.N a annoncé mardi son intention d'acquérir la plateforme américaine de restauration ezCater dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'un montant de 2,3 milliards de dollars, sa dernière initiative visant à renforcer son activité de livraison, le segment d'activité de l'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide.

Cette opération intervient quelques mois après qu’Uber a conclu , en juillet, un accord pour racheter la société allemande Delivery Hero dans le cadre d’une transaction de 14,8 milliards de dollars visant à créer le plus grand groupe de livraison de repas hors de Chine.

Fondée en 2007, ezCater permet aux entreprises de commander des repas auprès de traiteurs pour des événements d'entreprise, des réunions et les repas sur le lieu de travail. Elle a généré plus de 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires brut au cours des 12 derniers mois, a indiqué Uber.

Cette opération permettrait de combiner l’activité de restauration d’ezCater avec le réseau de restaurants d’Uber Eats et la base de clients professionnels d’Uber for Business, a précisé la société.

Uber Eats dispose d’une couverture mondiale plus étendue, mais DoorDash détient la majorité du marché américain de la livraison de repas, selon les analystes, et l’acquisition d’ezCater devrait aider Uber à réduire cet écart.

Uber a indiqué que la valeur moyenne des commandes d’ezCater dépassait 400 dollars et que cette opération devrait permettre d’augmenter les marges.

Cette acquisition ajoute un nouveau secteur d’activité reposant sur des commandes de groupe à forte valeur ajoutée prises en charge par les entreprises, élargissant ainsi le segment d’Uber dédié aux entreprises, dont le chiffre d’affaires brut a progressé de plus de 40 % au deuxième trimestre, a déclaré Scott Devitt, analyste chez Rosenblatt.

« Il est important de noter que l’intégration des acheteurs professionnels dans l’écosystème renforce la dynamique de croissance de la base d’abonnés », a déclaré M. Devitt.

Les actions de la société de VTC et de livraison ont chuté de 15 % cette année, les investisseurs s’interrogeant sur sa capacité à rester compétitive lorsque les robotaxis commenceront à redéfinir le marché des VTC.

Le segment de la livraison d’Uber a représenté environ 37 % du chiffre d’affaires total au deuxième trimestre et a constitué son principal moteur de croissance ces derniers temps.

L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée dans les mois à venir.