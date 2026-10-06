Soutien à l'Ukraine : la Suède envoie un système Patriot pour protéger le noeud logistique crucial de Rzeszow

Située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, la ville de Pologne orientale est le carrefour logistique de l'aide à Kiev face à l'agression russe.

Un système Patriot, à la base Rzeszow-Jasionka, en 2025 (illustration) ( AFP / SERGEI GAPON )

La Suède a annoncé mardi 6 octobre envoyer un système de défense sol-air Patriot en Pologne pour protéger une plaque tournante logistique de l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine.

Une centaine de militaires vont accompagner cet équipement de défense antiaérienne de conception américaine pour assurer la protection du site logistique de Rzeszow, a déclaré l'armée suédoise dans un communiqué. "Cette contribution vise à garantir le soutien militaire et humanitaire à l'Ukraine", a dit la ministre des Affaires étrangères Maria Malmer Stenergard au cours d'une conférence de presse. Le contingent militaire suédois arrivera début décembre, prenant le relais d'un détachement néerlandais.

La Suède a rompu avec deux siècles de non-alignement militaire à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et est devenue membre de l'Otan en mars 2024. Des avions de combat suédois Gripen ont pris part l'an passé à une mission de l'alliance atlantique pour sécuriser l'espace aérien polonais.

Un deuxième hub logistique en Roumanie pour soulager la pression

Depuis la fermeture du transport aérien en raison de la guerre, le soutien logistique à Kiev dépend largement de l'immense réseau ferroviaire ukrainien, devenu essentiel au transport des personnes et des marchandises à travers le pays, ainsi que pour entrer en Ukraine et en sortir.

Carte montrant la concentration dans l'est de l'Ukraine des frappes attribuées à la Russie en 2026 contre des infrastructures ferrovaires, selon les données non exhaustives de l'ONG Acled, et l'attaque de drone menée le 13 septembre dans l'ouest du pays, à la frontière avec la Pologne ( AFP / Paz PIZARRO )

En septembre, un train de passagers effectuant la liaison Kiev-Varsovie a été frappé tout près de la frontière avec la Pologne, faisant craindre pour la continuité des lignes logistiques vitales entre Kiev et ses partenaires occidentaux. Moscou a affirmé avoir visé une route utilisée pour les livraisons d'armes. Début 2025, plus de 90% d'aide militaire et humanitaire destinée à soutenir l'Ukraine passait par l'aéroport de Rzeszow. Un deuxième hub logistique a depuis été ouvert en Roumanie.

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