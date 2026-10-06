Wall Street en route pour de nouveaux sommets grâce à la détente des taux

Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en progression mardi, soutenue par le recul conjoint du coût de la dette et des cours du pétrole, qui pousse les indices américains vers de nouveaux sommets.

Après un record en clôture la veille, le Nasdaq gagnait encore 0,74% vers 14H00 GMT. L'indice élargi S&P 500 (+0,71%) s'affichait aussi à un plus haut historique tandis que le Dow Jones s'octroyait 0,75%.

"La nouvelle semaine a démarré en force hier, tous les principaux indices boursiers américains ayant clôturé la séance en hausse", rappelle David Morrison, analyste du courtier Trade Nation.

"L'économie continue de faire preuve d'une résilience supérieure à ce que beaucoup avaient prévu, et les bénéfices des entreprises restent solides", souligne David Miller, de la société d'investissement Catalyst Funds.

Comme depuis déjà plusieurs années, c'est tout l'écosystème lié à l'intelligence artificielle (IA) qui est l'un des moteurs les plus puissants de la place américaine. Les investisseurs estiment que le secteur a encore une grande marge de développement et offrira d'importants bénéfices.

Symbole de la vague IA, Nvidia (+1,18%) évolue à un niveau record et s'approche un peu plus des 6.000 milliards de dollars de valorisation boursière, un seuil inédit.

"Tous les éléments que le marché adore voir se mettent actuellement en place", estime Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Les cours du pétrole sont en effet en recul d'environ 2% et la pression sur les taux obligataires a quelque peu diminué par rapport à la veille.

Vers 14H00 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait ainsi autour de 5,29% contre 5,30% à la clôture lundi. Il avait même dépassé en séance 5,34%, retrouvant ses sommets de 2002.

"Les coûts d'emprunt des États dans les pays développés restent une préoccupation majeure pour les investisseurs" mais dans le même temps "ceux-ci n'ont eu qu'un effet négatif limité sur les actions américaines", note David Morrison.

Pour David Miller, "la barre est simplement placée nettement plus haut" pour les actions américains.

"Alors que les investisseurs peuvent obtenir un rendement d'environ 5% sur les bons du Trésor, les entreprises doivent démontrer une réelle croissance de leurs bénéfices, un flux de trésorerie disponible, des bilans solides et un pouvoir de fixation des prix pour constituer un investissement intéressant", ajoute-t-il.

A l'agenda économique, le déficit commercial des États-Unis a continué à se creuser fortement au mois d'août, atteignant son plus haut depuis le mois de mars 2025, selon les données du département du Commerce.

Côté entreprises, les titres Warner Bros Discovery ont été suspendus avant une radiation complète. Le rachat du groupe de cinéma et télévision par son concurrent Paramount Skydance a été finalisé mardi.

La nouvelle entité est désormais cotée sous le nom Skydance, avec l'abréviation SKYD (-2,35%).

L'opérateur de centrales nucléaires Constellation Energy s'envolait de 13,61% après avoir conclu avec Alphabet (Google) un partenariat à long terme. Les géants du numérique ont d'importants besoin en énergie pour faire fonctionner leurs centres de données liés à l'IA.

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