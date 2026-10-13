Sport automobile – Le Rwanda s'apprête à accueillir la F1 en Afrique pour la première fois depuis 1993

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* Ce Grand Prix sera le premier de Formule 1 organisé en Afrique depuis 1993

* Le circuit devrait être construit près de Bugesera, à environ 40 km au sud de la capitale, Kigali

* Le Rwanda deviendra le troisième pays africain à accueillir une manche du championnat

(Ajout d'informations contextuelles et de citations de Hamilton et du ministre sud-africain)

L'Afrique fera son retour au calendrier de la Formule 1 pour la première fois de ce siècle, le Rwanda ayant conclu un accord de dix ans pour accueillir un Grand Prix à partir du début des années 2030, a annoncé mardi la Formule 1.

La Formule 1 a couru pour la dernière fois sur le continent en 1993, sur le circuit sud-africain de Kyalami, au nord de Johannesburg, et cherchait depuis longtemps à y revenir.

« Aujourd’hui marque un tournant historique pour la Formule 1 », a déclaré ledirecteur général Stefano Domenicali lors d’une conférence de presse organisée dans la capitale, Kigali, en présence du président rwandais Paul Kagame et du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

« Avec l’arrivée du Rwanda au calendrier à partir de la prochaine décennie, notre sport sera présent sur tous les continents habités, rapprochant ainsi plus que jamais le championnat du monde des fans du monde entier.

L’Afrique a toujours fait partie de l’avenir de la Formule 1, et dès le début, nous étions déterminés à y revenir de la bonne manière, avec le bon partenaire, un engagement à long terme et une vision claire pour créer un impact significatif. »

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE GRAND PRIX

Il y a deux ans, Kagame avait annoncé la candidature de son pays d’Afrique de l’Est enclavé , avec le projet de construire un circuit de Grade 1 spécialement conçu à cet effet près d’un nouvel aéroport international en cours de construction à Bugesera, à environ 40 km au sud de Kigali. Le circuit devrait être achevé au début de la prochaine décennie.

Le Rwanda deviendra ainsi le troisième pays africain à accueillir une manche de ce championnat lancé en 1950, après le Maroc qui avait organisé une course près de Casablanca en 1958.

M. Domenicali a déclaré que l’accord avec le Rwanda allait bien au-delà de l’organisation d’un Grand Prix, soulignant les retombées économiques et sociales liées au tourisme et aux investissements.

« Pour nos fans, c’est un moment particulièrement passionnant », a-t-il ajouté. « L’Afrique compte plus de 100 millions de fans de Formule 1 et ce nombre continue de croître rapidement. »

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, aujourd’hui âgé de 41 ans et pilotant pour Ferrari, a déclaré à plusieurs reprises que le moment était venu d’organiser une course en Afrique et a milité pour que cela se concrétise.

« J’ai toujours dit qu’il fallait organiser un Grand Prix en Afrique. C’est, pour moi, le continent le plus important et le plus beau. Nous sommes présents sur tous les autres continents sauf celui-là, et il n’y a aucune raison à cela », a-t-il déclaré aux journalistes à Singapour le week-end dernier.

L’Afrique du Sud s’est également montrée désireuse d’accueillir une course au Cap ou à Kyalami, le ministre des Sports, Gayton Mackenzie, ayant récemment déclaré que cela restait envisageable.

« Nous sommes ravis que le Rwanda accueille un Grand Prix de F1 en 2030 », a-t-il écrit sur X la semaine dernière, alors que des informations laissaient entendre qu’une annonce était imminente. « Ils y travaillent depuis plus longtemps que l’Afrique du Sud et le méritent.

« Certains réagissent comme si un continent de 55 pays ne pouvait en obtenir qu’une seule », a-t-il ajouté, soulignant que l’Italie avait jusqu’à récemment accueilli deux courses par an et laissant entendre que l’Afrique du Sud pourrait encore être dans la course.

LA RECONSTRUCTION APRÈS LE GÉNOCIDE DE 1994

Kagame a été salué par les dirigeants occidentaux et régionaux pour avoir contribué à mettre fin au génocide de 1994 au Rwanda et à reconstruire le pays pour en faire une destination attractive pour les investissements et l’aide.

Il est également accusé de réprimer ses détracteurs dans son pays et de soutenir le groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo voisine, que les organisations de défense des droits de l’homme accusent de meurtres, de viols et d’autres violations des droits humains.

La campagne touristique « Visit Rwanda » a fait connaître le nom du pays dans le monde du football grâce à des parrainages de clubs , ainsi que dans le basket-ball et le cyclisme, avec les Championnats du monde sur route de l’UCI organisés en 2025, ainsi que le Congrès de la FIFA en 2023 et la cérémonie des Prix de la FIA en 2024.

La Formule 1, qui bénéficie d’une attention mondiale, représenterait un nouveau pas en avant.

« Aujourd’hui, c’est l’Afrique qui est à l’honneur », a déclaré Kagame. « Depuis plus de trois décennies, le plus grand championnat mondial de sport automobile s’est déroulé sans ce continent, et cet accord vient changer la donne.

« Ce partenariat de dix ans est également un investissement dans l’avenir du Rwanda. Le circuit… aux côtés du nouvel aéroport international, apportera des emplois, des compétences, du tourisme et de nouvelles opportunités commerciales à notre pays et à notre région pour les décennies à venir. »