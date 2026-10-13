Les résultats de JPMorgan Chase affectés par une charge exceptionnelle au 3T

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé mardi des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre, affectés par une charge exceptionnelle de plus de 600 millions de dollars, mais ils ont progressé sur un an.

Le chiffre d'affaires ressort à 50,17 milliards de dollars (+8 % sur un an) et le bénéfice net à 15,30 milliards (+6 %). Mais le consensus des analystes de Factset attendait respectivement 51,23 et 15,85 milliards.

"L'économie américaine continue d'être alimentée par de solides investissements dans les entreprises et par les dépenses continuelles des consommateurs", a commenté Jamie Dimon, PDG de la banque, cité dans un communiqué.

Il a de nouveau mis en garde contre les "importants déficits budgétaires, une inflation persistante, le prix élevé des actifs, la hausse des taux d'intérêts et des conditions géopolitiques qui continuent de bouger sous la surface".

"Ces forces pourraient être gérables mais nous devons être prêts pour une large panoplie d'issues", a prévenu celui qui est considéré comme l'un des dirigeants les plus influents au monde.

En ce qui concerne les performances de son établissement entre juillet et septembre, il a salué un "autre trimestre de résultats solides" en faisant abstraction des 658 millions de dollars avant impôts (498 millions après impôts) liée à des pertes sur un investissement en titres non précisé.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net s'établit à 5,57 dollars contre 5,91 dollars attendus par le consensus.

Un an plus tôt, il avait atteint 5,07 dollars.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe anticipe un revenu net d'intérêts (NII) - différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers - d'environ 106,2 milliards de dollars. Avant la publication de mardi, le consensus anticipait 105,36 milliards.

Au troisième trimestre, cette variable a atteint 27,10 milliards de dollars (24 milliards un an plus tôt). Elle est légèrement supérieure aux attentes (26,86 milliards).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action JPMorgan Chase progressait de 1,35%.