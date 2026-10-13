Deux cadres font leur retour avec le PSG pour défier Manchester City
Au complet. Le PSG montera ce mardi dans l’avion direction Manchester avec (quasiment) tous ses joueurs . Fini le repos pour Nuno Mendes et Ousmane Dembélé qui devraient être bien frais pour affronter les Citizens .
La joyeuse troupe partira néanmoins sans Senny Mayulu, blessé avec les Bleuets il y a quelques jours, et le gardien Alessandro Longoni, lui aussi touché. Toujours au rayon des gardiens, petit changement par rapport à la victoire contre les Manceaux avec le retour d’Adam Mouak en lieu et place d’Arthur Bar.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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