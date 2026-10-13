Deux cadres font leur retour avec le PSG pour défier Manchester City

Deux cadres font leur retour avec le PSG pour défier Manchester City

Au complet. Le PSG montera ce mardi dans l’avion direction Manchester avec (quasiment) tous ses joueurs . Fini le repos pour Nuno Mendes et Ousmane Dembélé qui devraient être bien frais pour affronter les Citizens .

La joyeuse troupe partira néanmoins sans Senny Mayulu, blessé avec les Bleuets il y a quelques jours, et le gardien Alessandro Longoni, lui aussi touché. Toujours au rayon des gardiens, petit changement par rapport à la victoire contre les Manceaux avec le retour d’Adam Mouak en lieu et place d’Arthur Bar.…

LP pour SOFOOT.com