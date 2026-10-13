J&J dépasse les prévisions de bénéfices et envisage la scission de sa division prothèses de hanche et de genou d'ici mi-2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes de Tremfya bondissent de 68 %, dépassant les prévisions

* Le directeur financier indique que le conflit au Moyen-Orient, l'austérité en Europe et les pressions sur les prix en Chine ont pesé sur les ventes d'appareils

(Reformulation du paragraphe 1 et du titre; ajout d'informations issues de l'entretien avec le directeur financier et des commentaires d'analystes)

par Michael Erman

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé mardi un bénéfice légèrement supérieur aux prévisions, porté par les fortes ventes de Tremfya, un traitement contre les maladies immunitaires, et a déclaré qu’elle prévoyait descinder son activité de prothèses de hanche et de genou l’année prochaine.

La société avait annoncé à la fin de l’année dernière son intention de scinder sa division orthopédique, DePuy Synthes, pour en faire une société autonome, marquant ainsi sa deuxième scission majeure alors qu’elle se concentre davantage sur les segments de la santé à forte croissance.

Le directeur financier, Joe Wolk, a déclaré lors d’une interviewaccordée à CNBC que la scission était prévue pour le milieu de l’année 2027.

« Nous ne sommes pas à court de liquidités. Nous n’avons pas besoin de conclure un accord qui ne serait peut-être pas optimal », a déclaré M. Wolk à CNBC.

« Nous pouvons attendre encore un peu et scinder l’activité dans le courant de l’année prochaine. »

Le gestionnaire mondial d’actifs alternatifs Apollo Global Management est en pourparlers pour acquérir la division orthopédique dans le cadre d’une opération qui pourrait la valoriser à près de 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News en septembre.

L'action de la société a reculé de 2 % avant l'ouverture de la Bourse.

LE CONFLIT AU MOYEN-ORIENT PÈSE SUR LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES

Le directeur financier de J&J, M . Wolk , a déclaré à Reuters lors d’une interview que le conflit au Moyen-Orient , les mesures d’austérité en Europe et la politique de prix en Chine continuaient de peser sur les résultats à l’international, « mais peut-être de manière un peu plus prononcée ».

Il a précisé que le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné une flambée des coûts du carburant tant aux États-Unis qu’à l’étranger, n’avait pas encore eu d’impact sur les coûts de l’entreprise, mais avait nui aux ventes dans la région.

« Ce sont des pays qui accordent toujours de l’importance à des systèmes de santé haut de gamme et qui en veulent réellement – pensez au Koweït, aux Émirats arabes unis, à l’Arabie saoudite. Ils sont fiers de disposer d’un système de santé solide, d’une très bonne couverture médicale », a déclaré M. Wolk. « Mais leurs budgets sont désormais réorientés et alloués à la défense. »

Les ventes de la division des technologies médicales n’ont progressé que de 2,5 %, à 8,6 milliards de dollars au total, mais sont restées en deçà des estimations de 8,71 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Hors des États-Unis, les ventes de cette division sont restées pratiquement stables.

Dansle secteur MedTech, le manque à gagner provenait principalement des secteurs de la cardiologie et de la chirurgie, a indiqué Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel déclaré, portant le point médian à environ 101,2 milliards de dollars, contre 101,1 milliards précédemment. Elle a également relevé la fourchette de ses prévisions de bénéfice ajusté, avec un nouveau point médian de 11,10 dollars par action, contre 11,04 dollars auparavant.

Les ventes de sa division Abiomed, spécialisée dans les pompes cardiaques, sont également restées faibles après qu’une étude britannique publiée en début d’année a soulevé des questions concernant l’utilisation des pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque.

Les ventes trimestrielles de produits pharmaceutiques ont bondi de 7,7 % au cours du trimestre, pour atteindre 16,76 milliards de dollars.

Les ventes de Tremfya ont progressé de 68 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur environ 2,19 milliards de dollars, tandis que celles de Stelara, confronté à la concurrence des génériques, ont chuté de 54 % à 716 millions de dollars, un chiffre néanmoins bien supérieur aux prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 591 millions de dollars. Tremfya a progressivement compensé la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara suite à de récentes autorisations de mise sur le marché pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Les ventes de Darzalex, un traitement contre les cancers du sang, ont progressé d’environ 16 % pour atteindre 4,24 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,4 milliards de dollars.

L'action J&J a clôturé lundi à 263,73 dollars. Elle a progressé de 27 % cette année, surperformant à la fois le marché dans son ensemble et la plupart de ses concurrents du secteur de la santé.

La société a publié un chiffre d’affaires de 25,4 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 25,28 milliards de dollars, et son bénéfice ajusté de 2,59 dollars par action a également dépassé les prévisions de Wall Street, qui s’élevaient à 2,54 dollars.