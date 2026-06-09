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SpaceX et les géants de l'IA : vers une année record pour les IPO ?
information fournie par TRIBUNE LIBRE 09/06/2026 à 07:27

La valorisation de SpaceX, initialement estimée entre $1.5 et $2 trillions, pourrait atteindre $2.3 trillions selon les dernières estimations, avec une participation historiquement élevée des investisseurs privés. (Crédits: Adobe Stock)

La valorisation de SpaceX, initialement estimée entre $1.5 et $2 trillions, pourrait atteindre $2.3 trillions selon les dernières estimations, avec une participation historiquement élevée des investisseurs privés. (Crédits: Adobe Stock)

Par François RIMEU, Stratégiste senior, Crédit Mutuel Asset Management

L'IPO de SpaceX est prévue pour le 12 juin et devrait ouvrir le bal d'une année 2026 qui pourrait être record en termes de montants levés, puisque les IPOS d'Open AI, Anthropic, Databricks, Stripe ou encore Anduril sont elles aussi attendues. Au total, la valorisation cumulée de ces sociétés pourrait atteindre $4.6 trillions. A titre de comparaison l'ensemble des IPO réalisées depuis la création du New York Stock Exchange en 1792 représente environ $1.5 trillion. (Source : Stone X, mai 2026)

Malgré cela, l'impact immédiat sur la liquidité du marché devrait rester limité dans un premier temps ; ces sociétés ne lèvant qu'environ 10% de leur capitalisation boursière totale. Les pondérations dans les indices devraient donc rester « limitées » à court terme, la majorité d'entre eux prenant uniquement en compte le flottant (le nombre d'actions en circulation). Le Nasdaq, sur lequel ces sociétés seront listées limite par ailleurs la pondération à 300% du flottant. A noter que l'inclusion de SpaceX au Nasdaq devrait survenir le 7 juillet, soit 15 jours de trading après l'IPO.

Malgré tout, SpaceX, OpenAI et Anthorpic pourraient représenter à elles seules entre entre 1,5 et 2% du Nasdaq. Cette part devrait augmenter ensuite rapidement à mesure que les restrictions de cession expireront pour certains actionnaires majeurs. Les ETFs les plus populaires devront alors probablement céder une partie de leurs positions existantes afin de rééquilibrer correctement leurs pondérations.

La valorisation de SpaceX, initialement estimée entre $1.5 et $2 trillions, pourrait atteindre $2.3 trillions selon les dernières estimations, avec une participation historiquement élevée des investisseurs privés. (Source Rutgers, mai 2026) Ces estimations varient toutefois beaucoup et parfois de plusieurs centaines de milliards de dollars au cours d'une même journée.

Les investisseurs ne valorisent plus ici s une société d'exploration spatiale mais un acteur potentiellement incontournable des infrastructures dont dépendront demain l'expansion de l'IA : communications par satellite, connectivité mondiale et capacité de transfert de données. En effet, si l'on s'en tient aux chiffres actuels, les montants évoqués peuvent sembler difficiles à justifier : en 2025, les revenus de SpaceX sont de $18.67 milliards tandis que la société n'est toujours pas rentable.

Le contexte actuel demeure extrêmement favorable à l'IA, ce qui permet de mieux comprendre le timing de ces annonces. Des interrogations subsistent néanmoins quant à la capacité du marché à absorber des montants aussi importants et aux conséquences potentielles sur les autres classes d'actifs. $4600 milliards, représentent tout de même plus de 14 % du PIB américain. (Source : Bloomberg, mai 2026)

Achevé de rédiger le 27/05/2026

Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

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