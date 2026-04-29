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Sopra Steria : CA à +3,4% au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 07:10

Sopra Steria SOPR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 3,4% au premier trimestre, le groupe de conseils informatiques citant un effet de comparaison favorable et une amélioration des tendances d'activité dans la plupart de ses géographies.

Affichant un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, le groupe cite également la croissance soutenue des activités de conseil et des secteurs de l'aéronautique et de la défense-sécurité-espace.

En France, Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros, en croissance organique de 7,2%.

Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour 2026, dont un taux de croissance organique du chiffre d'affaires entre +1,0% et +2,0%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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