Sopra Steria achève son programme de rachats d'actions

Sopra Steria annonce avoir finalisé le programme de rachat d'actions annoncé le 27 mai 2026 pour un montant de 40 MEUR. Sur la période d'achats comprise entre le 27 mai et le 29 juillet, le groupe a acheté 271 471 actions, soit 1,4% des actions en circulation, au prix moyen de 147,35 EUR par action.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées. Sopra GMT, holding d'animation du groupe de services informatiques, fera en sorte de ne pas franchir le seuil de 30% des droits de vote à la suite de l'annulation des actions rachetées.

Pour rappel, Sopra Steria a dévoilé mercredi des résultats solides au titre de son 1er semestre 2026, avec notamment un résultat net part du groupe en progression de 3% à 146,3 MEUR, ce qui lui a permis de relever son objectif de croissance organique pour l'ensemble de 2026.