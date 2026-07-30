L'Inde convoque des dirigeants de Meta suite à la restriction temporaire d'une publication de Modi sur Facebook

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MUMBAI, 30 juillet - L'Inde a convoqué des dirigeants du géant américain de la technologie Meta META.O , a déclaré jeudi un haut responsable, après que la plateforme Facebook a brièvement restreint la visibilité d'une publication du Premier ministre Narendra Modi la semaine dernière.

* Un message vidéo de Narendra Modi publié sur la plateforme Instagram de Meta, puis partagé sur Facebook, a été temporairement restreint sur cette dernière.

* Un porte-parole de Meta avait alors déclaré que la publication avait été bloquée par inadvertance.

* “Nous avons demandé à Meta de se présenter au plus haut niveau pour expliquer ce qui se passe”, a déclaré jeudi S. Krishnan, secrétaire au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information.

* Il n’a pas précisé qui, exactement, avait été invité à se présenter.

* Meta a indiqué aux autorités indiennes avoir mis en place de nouveaux protocoles concernant les comptes de personnalités de premier plan afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise, a ajouté Krishnan.

* Meta India n’a pas immédiatement répondu jeudi à une demande de commentaires de Reuters.

* La vidéo publiée par Narendra Modi le 23 juillet, sa première intervention concernant les manifestations étudiantes massives qui ont contraint le ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan , à démissionner samedi, compte plus de 404 millions de vues sur Instagram.

* Ce bras de fer avec Meta est le dernier exemple en date de la confrontation entre le gouvernement de Modi et les géants de la tech sur des questions liées aux contenus.

* L'Inde est le plus grand marché de Facebook en termes d'utilisateurs.