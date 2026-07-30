Rolls-Royce, propulsé par l'aviation civile, améliore ses prévisions annuelles

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a amélioré jeudi ses prévisions de croissance grâce à des performances accrues dans l'aviation civile, mais aussi la défense et les data centers - malgré une baisse de son bénéfice net semestriel lié a un effet comptable.

"Ce début d'année solide nous permet de relever nos prévisions pour 2026, malgré le conflit au Moyen-Orient", résume le directeur général, Tufan Erginbilgic, dans un communiqué.

Le titre du groupe à la Bourse de Londres grimpait de presque 4% jeudi matin peu après l'ouverture. Il est en hausse de presque 25% depuis le début de l'année.

Le groupe a vu la rentabilité de ses trois grandes branches d'activités (aviation civile, défense et les activités liées aux systèmes énergétiques) s'améliorer au cours du semestre.

Sur l'aviation civile, le groupe enregistre une hausse de 29% de son chiffre d'affaires sous-jacent (c'est-à-dire hors cessions, acquisitions ou autres éléments exceptionnels), alors que "la demande de nouveaux avions gros-porteurs reste forte", précise le groupe.

Dans le secteur de la défense, la hausse est de 17%, avec un carnet de commandes "équivalent à plus de trois années de chiffres d'affaires" tandis que ses activités liées aux systèmes énergétiques enregistrent "une forte croissance des centres de données".

L'entreprise affiche néanmoins un bénéfice net en baisse par rapport à l'an passé, à 1,6 milliard de livres (1,9 milliard d'euros) contre 4,4 milliards auparavant. Cette diminution est liée à un effet comptable "en raison de l'impact des variations de taux de change", précise le communiqué.

"Notre transformation continue de porter ses fruits et nous démontrons que Rolls-Royce est désormais une entreprise très différente de ce qu'elle était par le passé", affirme M. Erginbilgic.

Rolls-Royce, qui fournit des moteurs à la fois à l'européen Airbus et à l'américain Boeing, avait connu des difficultés avant d'engager depuis 2023 un plan de transformation et de suppression d'emplois qui lui a permis de renouer avec les bénéfices.