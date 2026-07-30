Société Générale, ovationnée en Bourse, affiche un deuxième trimestre record

Le directeur général de la Société Générale Slawomir Krupa, à Paris le 12 mai 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Les activités de la Société Générale dédiées aux particuliers en France et celles à destination des grandes entreprises ont été à la fête au deuxième trimestre: elles portent l'action en Bourse et permettent au groupe bancaire de publier jeudi un bénéfice net de 1,79 milliard d'euros, du jamais-vu.

Par rapport au deuxième trimestre 2025, cela représente une hausse de 23,2%. La Société Générale signe également un bénéfice record à l'échelle du semestre, à près de 3,5 milliards d'euros.

"Ces résultats solides, atteints dans un environnement (...) profondément incertain et volatil, témoignent du succès de notre transformation au cours de ces trois dernières années", a salué lors d'une conférence de presse le directeur général du groupe Slawomir Krupa.

"Aujourd'hui nous sommes une banque plus efficace, plus recentrée sur ses forces et plus rentable", a-t-il continué.

La Bourse applaudissait ces annonces: l'action Société Générale grimpait de 5,60% à 80,98 euros peu avant 13H00, dans un marché en hausse de 0,85%. Le titre n'avait plus atteint ce niveau de prix depuis près de vingt ans.

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 4,5% sur un an entre avril et juin, à 7,1 milliards d'euros. Il est proche de celui réalisé au premier trimestre.

Ce sont les activités de détail en France qui connaissent la meilleure progression au deuxième trimestre, avec une amélioration nette de la marge réalisée sur les crédits et du niveau de commissions.

Même si les sommes provisionnées pour d'éventuels crédits impayés augmentent, la baisse des frais de gestion, aidée par les vagues de départs de salariés, permet au bénéfice net de cette entité de décoller de 38%, à 674 millions d'euros.

Bourso rit, Ayvens pleure

Le groupe fait état du développement toujours important de sa banque en ligne, BoursoBank, qui comptait à fin juin 9,1 millions de clients. La banque table sur un bénéfice supérieur à 300 millions d'euros cette année pour cette filiale.

Des analystes de Jefferies ont estimé début juillet la valorisation de BoursoBank à près de 14 milliards d'euros, soit environ un quart de la valeur de la Société Générale en Bourse.

Ce sont les activités de détail en France de la Société Générale qui connaissent la meilleure progression entre avril et juin ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La banque de financement et d'investissement (BFI), dédiée principalement aux grandes entreprises, reste le premier moteur financier du groupe, avec un bénéfice net de 867 millions d'euros, en hausse de 15,6%.

Les activités liées au trading d'actions et au conseil, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des matières premières, ont particulièrement bien fonctionné au cours du deuxième trimestre, souligne la banque.

Le troisième pilier, regroupant les banques de détail et les services financiers à l'international ou encore les activités de financement automobile, marque en revanche le pas, avec un bénéfice net en recul de 10,8%, à 360 millions d'euros.

Les revenus de la filiale dédiée au crédit-bail automobile, Ayvens, sont en repli, du fait de la baisse de la valeur des véhicules que la société récupère après les opérations de location.

La Société Générale bénéfice enfin d'un effet de base favorable sur la partie "hors pôles", qui concentre divers coûts liés à l'immobilier du groupe, à son portefeuille de participations ou encore aux plans de transformations en cours.

Actionnaires aux petits oignons

Forte de ces résultats, la banque a décidé un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, qui sera lancé "au plus tôt" le 3 août.

Auquel s'ajoute le versement d'un acompte exceptionnel sur le dividende 2026, versé début octobre.

En difficulté en 2023, le groupe s'est redressée depuis l'arrivée de Slawomir Krupa, qui a recentré la banque sur les activités les plus rentables, en multipliant les cessions, et lancé un plan d'économies tous azimuts.

"Nous avons une capacité à réduire le gâchis, appelons un chat un chat, qui est beaucoup plus forte que dans le passé", a insisté M. Krupa.

Cela a bénéficié au cours de l'action l'an dernier, qui a enregistré la meilleure performance du CAC 40. Elle est en hausse de près de 18% depuis le début de l'année.

Société Générale, qui publiera sa nouvelle feuille de route stratégique le 21 septembre prochain, est la deuxième grande banque française à publier ses résultats du deuxième trimestre. Jeudi dernier, BNP Paribas avait publié un bénéfice net quasi record, à 4,3 milliards d'euros.