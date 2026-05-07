Solvay prévoit que la coentreprise saoudienne de peroxyde reprendra ses activités d'ici quelques mois

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Solvay SOLB.BR prévoit que son unité de production de peroxyde en Arabie saoudite redémarrera dans les prochains mois, a déclaré jeudi le directeur général Philippe Kehren lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'un tel calendrier permettrait au groupe chimique de respecter ses prévisions actuelles.

M. Kehren a précisé que l'unité est située sur une plateforme industrielle plus vaste, ce qui signifie que Solvay ne contrôle pas le calendrier de la reprise et suivra les instructions de l'exploitant de la plateforme.

« Si cela devait durer plus longtemps, cela signifierait que le conflit ne sera pas résolu dans les prochains mois, ce qui aurait d'autres répercussions que nous devrons évaluer, non seulement à l'échelle de l'unité de peroxyde en Arabie saoudite, mais aussi à l'échelle mondiale pour l'économie mondiale », a-t-il ajouté.

La production de la coentreprise Saudi Hydrogen Peroxide, détenue par Solvay et Sadara Chemical Company (elle-même une coentreprise entre Saudi Aramco 2223.SE et Dow DOW.N ), est à l'arrêt depuis la mi-mars.