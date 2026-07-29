Solvay: L'Ebitda baisse moins que prévu au T2, objectifs confirmés

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Solvay a publié mercredi une baisse moins importante que prévu de son Ebitda du deuxième trimestre, l’impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations du groupe chimique belge ayant été en partie compensé par les économies de coûts structurelles.
"Le conflit au Moyen-Orient a pesé sur notre performance, principalement en raison de l’arrêt temporaire, depuis la mi-mars, de notre usine Peroxides dans la région", a souligné dans un communiqué le CEO Philippe Kehren.
"Nous anticipons une contribution plus solide au second semestre et restons pleinement mobilisés pour atteindre notre objectif de Free Cash Flow pour l’année", a-t-il ajouté.
L'Ebitda sous-jacent est ressorti à 187 millions d'euros, en baisse de 19,5% sur un an mais au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 183 millions dans un consensus compilé par Solvay.
Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives annuelles.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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