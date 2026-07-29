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Solvay: L'Ebitda baisse moins que prévu au T2, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 07:39
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Solvay ‌a publié mercredi une baisse moins ​importante que prévu de son Ebitda du deuxième trimestre, l’impact négatif du conflit ​au Moyen-Orient sur les opérations du groupe ​chimique belge ayant été ⁠en partie compensé par les ‌économies de coûts structurelles.

"Le conflit au Moyen-Orient a pesé sur notre ​performance, ‌principalement en raison de l’arrêt ⁠temporaire, depuis la mi-mars, de notre usine Peroxides dans la région", a ⁠souligné dans ‌un communiqué le CEO Philippe ⁠Kehren.

"Nous anticipons une contribution plus ‌solide au second semestre et ⁠restons pleinement mobilisés pour atteindre notre ⁠objectif ‌de Free Cash Flow pour l’année", a-t-il ​ajouté.

L'Ebitda sous-jacent ‌est ressorti à 187 millions d'euros, en baisse de ​19,5% sur un an mais au-dessus des attentes des ⁠analystes, qui tablaient sur 183 millions dans un consensus compilé par Solvay.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives annuelles.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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