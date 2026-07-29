Espace : les Etats-Unis veulent exempter le secteur spatial privé des contraintes environnementales

Une fusée Falcon 9 de SpaceX, à Cocoa Beach, en Floride, le 27 février 2023. ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Le secteur spatial privé américain domine aujourd'hui le marché mondial des lancements spatiaux, mais la Chine rattrape son retard à grande vitesse.

Objectif : augmenter la cadence des lancements spatiaux et rivaliser avec la Chine. L'administration Trump a annoncé mardi 28 juillet vouloir exempter le secteur spatial privé américain de nombreuses contraintes environnementales .

"Les États-Unis ont remporté la première course à l'espace, et nous pouvons réitérer cet exploit, mais seulement si nous parvenons à éliminer les obstacles administratifs", a déclaré le ministre des Transports Sean Duffy dans un communiqué. L'administration américaine souhaite que les régulateurs puissent faire fi des "exigences de 13 lois fédérales" sur la protection des espèces menacées, la qualité de l'eau et de l'air ou encore la protection des environnements côtiers afin d'attribuer "certaines licences et permis spatiaux commerciaux".

Des exemptions qui permettraient aux entreprises spatiales "d'obtenir plus rapidement et plus facilement les autorisations nécessaires pour lancer des fusées, faire rentrer des engins spatiaux dans l'atmosphère et exploiter des sites de lancement", fait valoir le régulateur de l'aviation (FAA).

"Un cadeau obscène"

Auparavant réservé aux Etats, le domaine de l'espace s'est ouvert à partir du début des années 2000 aux acteurs privés, comme les entreprises des multimilliardaires Elon Musk et Jeff Bezos dont l'importance n'a depuis cessé de croître, particulièrement aux Etats-Unis. Son secteur privé domine ainsi aujourd'hui le marché mondial des lancements spatiaux, mais la Chine rattrape son retard à grande vitesse et ambitionne comme Washington d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici à 2030.

Fustigeant "un cadeau obscène" fait à l'industrie, Brett Hartl, responsable de l'ONG Center for Biological Diversity, a annoncé son intention de contester cette proposition. "La Nasa mène depuis des décennies des lancements spatiaux de manière responsable, mais aujourd'hui, Trump veut supprimer même les mesures de protection environnementale les plus élémentaires afin d'enrichir certaines des personnes les plus riches du monde", a-t-il dénoncé dans un communiqué. L'entreprise d'Elon Musk SpaceX, qui opère un nombre de lancements record, est dans le viseur des associations qui dénoncent l'impact environnemental de ses activités de développement de la mégafusée Starship sur un site texan situé à proximité de zones naturelles protégées.

Ces mesures publiées dans le journal officiel peuvent encore être modifiées avant d'entrer en vigueur.