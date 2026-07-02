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Solution30 : vers le re-test du plancher des 0,516E
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 11:32

Solution30 aligne une impressionnante série de séance de repli (12 d'affilée) sans le moindre rebond depuis le pullback amorcé sous 0,75E le 15 juin.

Le titre se dirige inexorablement vers le re-test du plancher des 0,516E du 31 mars ou du 13 avril dernier.

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SOLUTIONS 30
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