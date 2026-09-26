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SOCAR, TotalEnergies et XRG prennent la décision finale d'investissement concernant le gisement de gaz d'Absheron
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 11:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise SOCAR, la société française TotalEnergies TTEF.PA et la société XRG d’Abou Dhabi ont pris une décision finale d’investissement concernant le développement intégral du gisement de gaz et de condensats d’Absheron, a annoncé samedi la présidence azerbaïdjanaise.

Le président de SOCAR, Rovshan Najaf, le président de TotalEnergies chargé de l’exploration et de la production, Nicolas Terraz, et le directeur du bureau exécutif de XRG, Omar Al Suwaidi, ont échangé les documents signés lors du deuxième Forum international de l’investissement d’Azerbaïdjan, à Bakou.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré lors du forum que le développement de la deuxième phase d’Absheron, l’un des plus grands gisements offshore de la mer Caspienne, permettrait d’augmenter la production de gaz du pays d’environ 5 milliards de mètres cubes d’ici trois à quatre ans.

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