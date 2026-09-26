"Du bruit" et de la "joie" avant la messe du pape sur les Champs-Elysées

Des religieuses sur les Champs-Elysées avant la messe du pape Léon XIV le 26 septembre 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

Les portes du car s'ouvrent et Sylvie Leclerc en descend rapidement. "Les cathos on ne les entend pas beaucoup, là on va faire du bruit !", promet la Normande, pressée de faire corps avec les centaines de milliers de fidèles attendus au cœur de Paris pour la messe du pape Léon XIV.

Aux alentours de l'Arc de Triomphe, femmes et hommes de tous âges convergent samedi matin, dans une ambiance familiale et festive, vers la zone qui les accueillera.

Des dizaines d'écrans géants rythment les plus de deux kilomètres qui séparent la place de la Concorde, où le pape présidera la messe à partir de 15H00, et celle de l'Etoile, en passant par l'avenue des Champs-Elyses.

Point d'orgue de l'étape parisienne d'une visite papale inédite dans la capitale depuis 18 ans, cette célébration en plein air pourrait rassembler 600.000 personnes.

L'enjeu, pour beaucoup, sera de distinguer quelque chose dans la marée humaine vers laquelle ils se dirigent.

"Je ne verrai probablement rien mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on soit nombreux, de participer à la communion", explique Marie-Hélène, banlieusarde qui préfère ne pas donner son nom.

"Jésus, Jésus", s'époumone un peu plus tôt une partie de la foule en lançant un clapping. "Pape Leone", chantent d'autres, souvent en agitant des fanions aux couleurs blanche et jaune du Vatican, ou bien en rang derrière le drapeau de leur diocèse.

Federico Colombel, enseignant en école d'ingénieur de 28 ans, est venu seul, de bon matin, après avoir déjà assisté vendredi soir au Stade de France à la veillée pour les jeunes. "C'était très beau, j'ai ressenti la présence de l'esprit Saint, ce qui m'a porté. J'espère que ce sera encore mieux pour cette messe, un rassemblement de gens de la même foi, un mouvement qui crée un mouvement de communion très fort."

"Alléluia, on est arrivés"

Dans le métro bondé de la ligne 2 en direction des Champs-Élysées, des fidèles se massent dans les rames. Certains doivent rester sur le quai faute de place. Des cantiques et des "Je vous salue Marie" retentissent.

"Alléluia, on est arrivés", rigole une femme après avoir enfin trouvé une entrée près de l'avenue de la Grande Armée, où des dizaines de personnes font la queue pour le contrôle de sécurité.

Christelle Colas, 45 ans, a fait le trajet depuis Tours. Cette catholique pratiquante n'aurait pas manqué la rencontre avec ce pape qui la "touche vraiment" par sa "sensibilité". Il "cherche à unifier les catholiques", qui ont des "divergences", apprécie-t-elle.

Des fidèles sur les Champs-Elysées avant la messe du pape Léon XIV le 26 septembre 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

Sur les rues adjacentes aux Champs-Élysées, des dizaines de cars déversent des fidèles venus de province, souvent avec des tabourets ou des chaises pliantes à la main, prêts à attendre plusieurs heures.

Sylvie Leclerc, enseignante de 51 ans, brandit le drapeau normand en sortant de son car venu de Seine-Maritime.

"C'est un grand événement, on vient partager la ferveur" chrétienne, dit-elle. "Les cathos, on ne les entend pas beaucoup, là on va faire du bruit ! Mais pour annoncer l'amour, la paix, la joie."

Le pape devrait descendre les Champs-Elysées en papamobile à partir de 14H15, pour rejoindre la Concorde depuis l'Etoile. Une demi-heure de liesse en perspective, qui rappellera la déambulation de la veille vers Notre-Dame et les célébrations des victoires sportives sur la très large artère, parfois surnommée la plus belle avenue du monde.

Chaussures de rando, short bleu et T-shirt blanc floqué des JMJ 2023, Pierre-Irénée Lugagne, 20 ans, vient cependant chercher autre chose que l'effervescence.

Il était à la veillée au Stade de France, a trouvé ça "sympa mais très exubérant". "J'espère que ce sera plus priant aujourd'hui, c'est quand même une messe!"