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Le pape rencontre de nouveaux baptisés, témoins du dynamisme de l'Eglise chez les jeunes
information fournie par AFP 26/09/2026 à 11:39
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Le pape Léon XIV arrive pour une rencontre avec des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, à l’Institut catholique de Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV arrive pour une rencontre avec des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, à l’Institut catholique de Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Avant la grande messe prévue dans l'après-midi sur les Champs-Elysées, Léon XIV s'est rendu samedi matin à l'Institut catholique de Paris (ICP) où il a échangé avec de futurs et nouveaux baptisés, témoins du dynamisme de l'Eglise chez une partie des jeunes qui intrigue le Vatican.

Lors de cet entretien au siège historique de la "Catho de Paris", le pape américain a écouté le témoignage d'un cathéchumène (aspirant au baptême), d'une néophyte (récemment baptisée) et d'une accompagnatrice, avant de prononcer un discours.

"Il peut sembler paradoxal que ce phénomène (...) se situe dans le contexte d’une société comme la société française, marquée par une culture fortement sécularisée", a souligné le pape, venu à l'ICP après avoir débuté sa deuxième journée de visite en France au siège d'une association diocésaine de soutien aux migrants.

Le nombre de baptêmes d'adolescents et d'adultes augmente en France depuis cinq ans, avec 21.386 au total cette année.

Le pape Léon XIV bénit un bébé après une rencontre avec des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, à l’Institut catholique de Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le pape Léon XIV bénit un bébé après une rencontre avec des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, à l’Institut catholique de Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Dans le public Angeline Mandoux, 31 ans, qui se fera baptiser en 2027, se félicite de la venue du pape, un "signe qui (la) conforte vraiment dans (son) choix et dans (sa) démarche".

Avant de rejoindre l'Eglise, "j'imaginais la messe comme quelque chose avec beaucoup de personnes âgées, mais pas du tout! Je suis dans une paroisse hyper vivante où il y a de tout", explique-t-elle.

L'accueil des nouveaux baptisés est un sujet épineux pour l'Eglise, et les évêques d'Ile-de-France ont monté un groupe de travail sur ce défi dont ils ont partagé les avancées avec le pape.

"Il est essentiel d’accompagner et d’intégrer pleinement ces personnes dans nos communautés" après le baptême, a souligné le souverain pontife, en rappelant la question que se posent nombre de nouveaux baptisés, très suivis avant le sacrement mais souvent beaucoup moins ensuite: "comment éviter le +vide+ post-baptismal?"

Le pape Léon XIV s'exprime lors d'une rencontre avec des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, à l’Institut catholique de Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV s'exprime lors d'une rencontre avec des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, à l’Institut catholique de Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Léon XIV est après Jean-Paul II en 1980 le deuxième pape à se rendre à l'ICP, qui abrite aussi un Couvent des Carmes datant du XVIIe siècle, où vécut Laurent de la Résurrection (1614-1691), l'une des références spirituelles du pape actuel.

Le souverain pontife s'est aussi recueilli devant un mémorial de ceux que l'Eglise appelle les "martyrs du 2 septembre 1792", une centaine de prêtres réfractaires à la Révolution française qui furent tués dans les jardins du couvent transformés en prison.

Pape Leon XIV
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