SMBC Aviation Capital sélectionne des moteurs de CFM International pour 35 Airbus A320neo

SMBC Aviation Capital, la principale plateforme mondiale de financement de l'aviation, a annoncé avoir finalisé un accord pour que les moteurs LEAP-1A de CFM International propulsent 35 appareils de la famille Airbus A320neo.

Client de longue date de CFM, le groupe basé à Dublin possède et gère actuellement une flotte de plus de 750 avions propulsés par des moteurs LEAP et CFM56 en service ou en commande.

Avec plus de 10 000 moteurs livrés à ce jour, les moteurs CFM LEAP ont connu la rampe la plus rapide de l'histoire de l'aviation commerciale.

"Nos clients privilégient les améliorations en matière d'efficacité énergétique, la réduction du bruit et la réduction des émissions proposées par la famille CFM LEAP, et la transition de notre portefeuille vers des avions équipés de la dernière génération de moteurs nous aidera à tenir notre engagement à soutenir le parcours de décarbonation de l'industrie." a déclaré Peter Barrett, DG de SMBC Aviation Capital.

"Notre priorité reste de fournir des moteurs qui soutiennent la rentabilité à long terme de leurs clients aériens, et nous avons hâte de renforcer cette relation importante pour les années à venir." a déclaré Gaël Méheust, président et directeur général de CFM International.