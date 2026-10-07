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Smaio : Troisième partenariat de distribution signé
information fournie par EuroLand Corporate 07/10/2026 à 07:33

Ajouter Boursorama à vos sources

Un partenaire de premier rang pour KEOPS-4ME


SMAIO annonce la signature d'un accord de distribution avec DePuy Synthes, la division orthopédique de Johnson & Johnson MedTech. Dans ce cadre, un réseau de chirurgiens américains aura accès aux solutions de planification et de réalignement du groupe ainsi qu'à ses implants sur mesure, directement intégrés à l'écosystème rachis du partenaire. Après Highridge et Orthofix, c'est le troisième accord signé autour de la plateforme ouverte KEOPS-4ME, et de loin le plus significatif par la taille et la notoriété de la contrepartie. Aucun élément financier, de volume ou d'exclusivité n'a été communiqué. Nous rappelons que les deux premiers deals signés par SMAIO sont non exclusifs.


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Nous réitérons notre objectif de cours de 8,70 € et repassons à Achat sur le titre (vs Accumuler précédemment) du fait d’un potentiel de hausse de nouveau supérieur à +15%.

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SMAIO
6,5200 EUR Euronext Paris +2,19%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 07:33:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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