La Bourse de Paris recule face à la remontée du pétrole, nouveau bond des taux d'emprunt

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en recul mercredi, freinée par une nouvelle remontée des prix du pétrole, remettant la dette française sous pression, après la détente de la veille.

Le CAC 40 cède 0,68 % à 7.810,30 points, un recul de 53,77 points. La veille, l'indice vedette parisien avait au contraire pris 0,40 %.

Pour les marchés, "le prix du pétrole demeure un facteur de pression déterminant", estime Andreas Lipkow, analyste chez CMC Markets.

"Depuis quelques séances, des signaux de stabilisation commençaient à émerger sur les marchés, offrant un répit bienvenu aux investisseurs" mais mercredi matin "ce mouvement a été contrebalancé", expliquent les économistes de Natixis.

Après une détente la veille, les prix du brut repartent en effet de l'avant. Le cours du Brent de la mer du Nord, référence mondiale, évolue ainsi à 9H40 au-dessus du seuil symbolique des 100 dollars, à 101,29 dollars (+0,71%).

Les investisseurs étaient notamment soulagés par un retour à un haut niveau des exportations d'or noir des pays du Golfe, selon des données publiées en début de semaine. Mais la poursuite des attaques dans la région a finalement douché cet optimisme mercredi.

Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont en effet affirmé mercredi avoir ciblé l'aéroport de Ryad, après que l'Arabie saoudite a dit avoir intercepté un missile dans le nord de la capitale.

La dette française flambe à nouveau

Dans ce contexte, les taux d'intérêt des obligations souveraines repartent de l'avant, après un répit la veille. La hausse des prix du pétrole nourrit en effet l'inflation, ce qui met sous pression les dettes des Etats.

La France, dont la dette sur PIB et le déficit sont parmi les plus hauts en Europe, subit d'autant plus la défiance des marchés, avant des discussions qui s'annoncent délicates au Parlement sur le budget 2027, à quelques mois de l'élection présidentielle.

Résultat, le rendement à échéance dix ans des obligations françaises flambe à 4,85 %, contre 4,75 % mardi soir en clôture. Il annule ainsi le net recul de 0,10 point de pourcentage de la veille.

L'écart avec le taux allemand de référence, appelé "spread", atteint 1,35 point de pourcentage, après avoir reculé à 1,28 point mardi.

Orange soutenu par JPMorgan

Les analystes de JPMorgan estiment que le groupe de télécoms Orange devrait dépasser les attentes dans ses résultats du troisième trimestre, dont la publication est attendue le 27 octobre prochain.

Le titre gagne 1,35 % à 14,25 euros dans la foulée.

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