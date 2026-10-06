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Forvia et Anand créent une coentreprise pour conquérir le marché automobile indien
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 18:20

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Forvia, groupe mondial des technologies de mobilité et des solutions durables, et le groupe Anand (l'un des principaux fabricants indiens de systèmes et de composants automobiles) ont signé un accord de coentreprise (JV) visant à renforcer leur présence sur le marché automobile indien, en pleine expansion.

Selon les termes de l'accord conclu aujourd'hui, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des conditions habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires applicables.

La nouvelle coentreprise, qui portera le nom de Faurecia Anand Seating India Private Limited, sera contrôlée par Forvia et se concentrera sur les structures de sièges et les sièges complets.

La coentreprise constituera une plateforme solide pour accélérer la croissance future de Forvia Seating en Inde. Elle aura également accès à l'ensemble du portefeuille de produits et aux capacités d'ingénierie de Forvia Seating.

La participation de Forvia dans la société s'élèvera à 50% plus 1 action , Gabriel India détenant 50% moins 1 action. Gabriel India est la société phare du groupe Anand, cotée à la Bourse nationale (National Stock Exchange) et à la Bourse de Bombay (Bombay Stock Exchange).

Cette collaboration renforcera l'accès de Forvia aux constructeurs automobiles locaux, notamment aux principaux équipementiers indiens, tout en consolidant ses capacités dans des domaines tels que la chaîne d'approvisionnement, l'empreinte industrielle et le développement des talents.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'approche "local pour local" de Forvia et de sa stratégie de croissance à long terme en Inde, qui est devenue l'un des marchés automobiles connaissant la plus forte croissance ces dernières années. Dans le cadre de sa stratégie de croissance en Inde, Forvia vise une part de marché d'environ 10% dans le secteur des sièges d'ici cinq ans , ce qui constituera une première étape importante dans ses ambitions de développement à long terme.

Cette nouvelle coentreprise s'appuie sur une relation de longue date entre Forvia et Anand, qui a débuté en 1991 par un partenariat fructueux dans le domaine de la mobilité propre.

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FORVIA (EX FAURECIA)
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