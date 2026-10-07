L'Europe ouvre en baisse, la pression sur les OAT fait son retour

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge mercredi en début de séance, une nouvelle fois pénalisées par la remontée des rendements obligataires, l'accalmie la veille s'avérant de courte durée.
À Paris, le CAC 40 perd 0,69% à 7.811,13 points vers 07h26 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,87% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,47%.
L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,91%, le FTSEurofirst 300 de 0,53% et le Stoxx 600 de 0,52%.
La flambée des rendements obligataires à l'échelle mondiale reprend de la vigueur et pèse sur les actions, qui avaient pourtant retrouvé un peu d'élan mardi.
Ce phénomène est particulièrement marqué en France, où les inquiétudes budgétaires sont à leur comble : le rendement de l'OAT à dix ans grimpe de plus de neuf points de base à 4,8383% mercredi après avoir reculé de plus de 11 points de base la veille.
L'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance s'amplifie à nouveu, s'établissant à 134 points de base.
"La situation est grave, mais nous pouvons agir en votant un budget et en nous engageant à ce que ce budget ne dépasse pas un déficit de 5%", a affirmé mercredi Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, dans un entretien accordé à France Inter.
Le gouvernement français a présenté la semaine dernière un projet de budget 2027 incluant de nouvelles économies massives à hauteur de 43 milliards d'euros, mais son parcours parlementaire reste incertain au sein d'une Assemblée profondément divisée.
Les craintes inflationnistes persistent également, les prix du pétrole enregistrant une légère progression dans un contexte de nouvelle escalade entre l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen, ce qui met en évidence les risques que le conflit au Moyen-Orient fait peser sur l'approvisionnement.
Aux valeurs, Forvia gagne 4,7% après avoir annoncé la création d'une coentreprise avec Anand Group en Inde.
Ailleurs en Europe, le constructeur automobile Porsche, qui a présenté ses perspectives à long terme mercredi, avance de 3,2%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)
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