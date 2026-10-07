L'Europe ouvre en baisse, la pression sur les OAT fait son retour

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont dans ‌le rouge mercredi en début de séance, une nouvelle fois pénalisées par la ​remontée des rendements obligataires, l'accalmie la veille s'avérant de courte durée.

À Paris, le CAC 40 perd 0,69% à 7.811,13 points vers 07h26 GMT. À Francfort, le Dax recule ​de 0,87% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,91%, le ​FTSEurofirst 300 de 0,53% et le Stoxx ⁠600 de 0,52%.

La flambée des rendements obligataires à l'échelle mondiale reprend de la ‌vigueur et pèse sur les actions, qui avaient pourtant retrouvé un peu d'élan mardi.

Ce phénomène est particulièrement marqué en France, où les ​inquiétudes budgétaires sont à leur ‌comble : le rendement de l'OAT à dix ans grimpe de ⁠plus de neuf points de base à 4,8383% mercredi après avoir reculé de plus de 11 points de base la veille.

L'écart de rendement avec le Bund allemand ⁠de même échéance s'amplifie ‌à nouveu, s'établissant à 134 points de base.

"La situation est grave, ⁠mais nous pouvons agir en votant un budget et en nous engageant à ‌ce que ce budget ne dépasse pas un déficit de 5%", ⁠a affirmé mercredi Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de ⁠France, dans un entretien ‌accordé à France Inter.

Le gouvernement français a présenté la semaine dernière un projet de ​budget 2027 incluant de nouvelles économies massives ‌à hauteur de 43 milliards d'euros, mais son parcours parlementaire reste incertain au sein d'une Assemblée profondément ​divisée.

Les craintes inflationnistes persistent également, les prix du pétrole enregistrant une légère progression dans un contexte de nouvelle escalade entre l'Arabie saoudite et les Houthis ⁠du Yémen, ce qui met en évidence les risques que le conflit au Moyen-Orient fait peser sur l'approvisionnement.

Aux valeurs, Forvia gagne 4,7% après avoir annoncé la création d'une coentreprise avec Anand Group en Inde.

Ailleurs en Europe, le constructeur automobile Porsche, qui a présenté ses perspectives à long terme mercredi, avance de 3,2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)