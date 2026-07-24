SLB, l'une des principales sociétés américaines de services pétroliers, dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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SLB SLB.N a dépassé vendredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la demande soutenue sur ses principaux marchés ayant permis au leader américain des services pétroliers de surmonter la faiblesse observée au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 55 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation des analystes de 51 centimes, selon les données compilées par LSEG.