Calida a vendu sa marque de lingerie Cosabella à l'américain Crown Brands

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe suisse Calida, propriétaire de la marque française Aubade, chute de plus de 9% vendredi en Bourse après la vente à l'américain Crown Brands, pour un montant non divulgué, de sa marque de lingerie Cosabella dont il a tenté en vain de redresser les ventes.

La transaction a eu lieu le 23 juillet, à la veille de la publication de ses résultats du premier semestre, à indiqué le groupe suisse dans un communiqué, sans divulguer son montant.

Confronté à "un climat de consommation morose", le groupe basé à Lucerne, au centre de la Suisse, entend ainsi se concentrer sur le développement de Calida, sa marque de pyjamas et de sous-vêtements, ainsi que d'Aubade, la marque de lingerie française rachetée en 2005.

"Nous craignons que le prix de vente soit faible", a réagi Gian Marco Werro, analyste à la banque cantonale de Zurich, d'autant que la transaction intervient "à un moment inopportun", ajoute-t-il dans un commentaire boursier.

Au premier semestre, son chiffre d'affaires s'est contracté de 7,9%, à 93,7 millions de francs suisses (100,8 millions d'euros), plombé par une chute des ventes de 36,6% de Cosabella, contre un repli de 5% pour la marque Calida et de 7,8% pour Aubade.

A 9H27 GMT, l'action plongeait de 9,59% à 15,84 francs suisses, à contre-tendance du SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, en hausse de 0,42%.

Après s'être séparé de ses marques de vêtements de sport et de montagne, le groupe suisse avait cherché à redéployer ses activités dans la lingerie et les sous-vêtements.

En 2022, il avait racheté tour à tour la marque allemande Erlich textil, puis la marque américaine Cosabella pour 80 millions de dollars.

Mais avec la vague d'inflation, le climat de consommation s'était détérioré et le groupe avait décidé de revendre Erlich textil l'année suivante afin de concentrer ses efforts sur Cosabella.

Selon l'analyste de la Banque cantonale de Zurich, Cosabella donnait au groupe une "opportunité d'exploiter une marque destinée à une clientèle plus jeune, en parallèle de Calida". "Mais cela aurait exigé des investissements significatifs et du temps", juge-t-il.

Pour Manuel Lang, analyste chez Vontobel, cette sortie de Cosabella marque la fin d'une période "destructrice de valeur", les ventes de Cosabella ayant "diminué de moitié" depuis son rachat, souligne-t-il dans une note de marché.

L'an passé, les ventes de cette marque - fondée en 1983 par un couple d'italiens installés en Floride - se chiffraient à 12,8 millions de francs, contre 24,4 millions de francs en 2022.