Munich Re: bénéfice net meilleur qu'attendu au deuxième trimestre

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier réassureur mondial Munich Re a annoncé vendredi un bénéfice net supérieur aux attentes au deuxième trimestre, grâce aux charges "très faibles" liées à des sinistres majeurs, et a maintenu ses objectifs annuels.

Le bénéfice net préliminaire du groupe allemand est ressorti à environ 2,2 milliards d’euros, mieux que le consensus prévu à 1,8 milliard d’euros, selon un communiqué préliminaire de résultats.

Par rapport au deuxième trimestre 2025, cela représente une hausse d'environ 5%.

"Ce résultat a été porté par une performance opérationnelle globalement satisfaisante et par des charges de sinistres majeurs très faibles" dans la "réassurance de dommages", développe le communiqué.

Les réassureurs comme Munich Re prennent en charge une partie des risques portés par les assureurs, en se positionnant notamment sur les cas les plus extrêmes et moins fréquents (tempêtes, feux de forêt, émeutes, attentats terroristes...).

Pour Ergo, sa filiale active dans l'assurance primaire et la santé-vie, le résultat net a été "exceptionnel", à environ 300 millions d'euros.

Avec 3,9 milliards d'euros dégagés au premier semestre, "Munich Re est clairement en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat net de 6,3 milliards d’euros", assure le groupe.

Les résultats définitifs du deuxième trimestre seront publiés le 7 août.

L'exercice 2026 s'avère pour le moment plus calme pour le groupe que le précédent, qui avait été obscurci par les incendies ravageurs de Los Angeles de janvier 2025.