SK Hynix va investir 64 milliards de dollars dans des usines de puces mémoire dans le cadre d'un plan d'investissement plus large consacré à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le fabricant de puces va investir 51 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de mémoires NAND et 13 milliards de dollars dans une usine de conditionnement de pointe

* Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'investissement plus large présenté lundi par SK Hynix et Samsung

* La Corée du Sud vise à doubler sa capacité de production de puces mémoire d’ici cinq ans

(Ajouter les commentaires du président Lee au paragraphe 4) par Hyunjoo Jin

SK Hynix 000660.KS a annoncé qu’il allait investir 100 000 milliards de wons (soit 64,38 milliards de dollars) pour construire de nouvelles usines de puces, dont une dédiée à la mémoire flash NAND, dans le cadre d’une vaste campagne d’investissement sud-coréenne visant à étendre les retombées du boom de l’IA au-delà de Séoul.

Les projets présentés jeudi dans la ville de Cheongju, située au centre du pays, s’inscrivent dans un plan plus large de 2 100 milliards de dollars dévoilé cette semaine par le fabricant de puces et son concurrent local Samsung Electronics

005930.KS , qui comprend également un nouveau pôle de production de puces dans le sud-ouest ainsi que des projets existants.

Cette énorme expansion des capacités de production des fabricants de puces sud-coréens constitue une victoire politique majeure pour le Président du pays, Lee Jae Myung, qui souhaite que les retombées de l’IA contribuent à relancer les économies au-delà de la région métropolitaine de Séoul, même si elle alimente les craintes d’un bilan douloureux en cas de ralentissement des dépenses dans le domaine de l’IA.

Lee a rejeté jeudi les critiques selon lesquelles son gouvernement aurait fait pression sur les entreprises pour qu’elles réalisent d’importants investissements dans le sud-ouest du pays, son fief politique, qualifiant ces critiques de “façon de penser dépassée”.

Lors d’un événement auquel Lee a assisté jeudi, le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré que l’entreprise allait dépenser 80 000 milliards de wons pour construire une nouvelle usine de production de puces mémoire NAND d’ici 2029, ainsi que 20 000 milliards de wons pour une usine d’encapsulation de puces d’ici fin 2027 à Cheongju.

Le projet d’investir 100 000 milliards de wons à Cheongju avait été annoncé lundi, mais les détails de cet investissement n’avaient pas été communiqués à ce moment-là.

La Corée du Sud espère que ces investissements permettront de doubler la capacité de production nationale de puces mémoire d’ici cinq ans. Samsung et SK Hynix sont les plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire, aux côtés de leur concurrent américain Micron MU.O .

Ces investissements interviennent alors que la demande des géants de l’IA a provoqué une pénurie mondiale de tous les types de puces mémoire. Les prix de la mémoire flash NAND, une puce de stockage qui conserve les données même lorsque l’appareil est éteint, et de la DRAM ont atteint des sommets historiques.

VENTE MASSIVE DE PUCES

L’action SK Hynix a clôturé jeudi en baisse de 15 % et celle de Samsung de 9 %, pénalisées par une vague de ventes massives touchant les fabricants de puces à l’échelle mondiale, alors que le projet de Meta Platforms META.O visant à vendre de la puissance de calcul a soulevé des questions quant à un excès de capacité de calcul en IA.

Michael Burry, l’investisseur dont les paris gagnants contre le marché immobilier américain en 2008 ont été relatés dans le film “The Big Short”, a appelé à la prudence concernant ce plan d’investissement sud-coréen de grande envergure dans une lettre d’information Substack réservée aux abonnés publiée mardi, selon le Wall Street Journal.

Selon cet article, cette vague d’investissements a fait sonner l’alarme chez M. Burry, qui se demande si les sommes colossales injectées dans l’IA pourront un jour générer des rendements appropriés; le journal ajoute qu’il a multiplié les paris baissiers sur les actions liées à l’IA.

“Je vois cela comme le début de la fin”, a-t-il déclaré à ses abonnés.

Lors de l’événement organisé par SK Hynix, M. Kwak s’est montré confiant quant à la demande de puces alimentée par l’IA.

“Alors que la demande en NAND a augmenté et devrait continuer à croître à l’avenir, l’offre en NAND est limitée”, a-t-il déclaré.

SK Hynix a annoncé son intention de lancer l’année prochaine la construction de la nouvelle usine NAND de Cheongju, connue sous le nom de M17.

En avril, SK Hynix a lancé la construction de l’usine P&T7 à Cheongju, une installation dédiée au conditionnement avancé des mémoires destinées à l’IA, notamment les mémoires à haut débit.

Toutefois, la société a averti cette semaine dans un communiqué que ses plans d’investissement à long terme pourraient évoluer en fonction de la demande mondiale de puces et des dépenses de ses principaux clients.

Des facteurs tels que des retards dans la sélection et l’obtention des terrains de construction pourraient également l’amener à reporter ses projets, a-t-elle ajouté.