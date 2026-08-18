Ukraine : dix morts dans une frappe russe dans le nord-est

Un bâtiment et des véhicules détruits dans une frappe russe sur le village de Petcheniguy dans le nord-est de l'Ukraine, le 18 août 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Une roquette russe a tué au moins 10 personnes et fait 18 blessés mardi dans un village du nord-est de l'Ukraine, selon les autorités régionales, Volodymyr Zelensky promettant de "répondre" à cette attaque.

L'attaque s'est produite à Petcheniguy, une localité située à une soixantaine de kilomètres de la ville de Kharkiv, a précisé sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Un journaliste de l'AFP sur place a vu les corps de victimes recouverts de couvertures de survie et des pompiers travailler au milieu de voitures et bâtiments calcinés et fumants.

"Les Russes ont violemment attaqué un carrefour très fréquenté" où sont situés "le bureau de poste et des magasins, uniquement entourés de bâtiments résidentiels", a affirmé le président Volodymyr Zelensky.

"Nous répondrons évidemment à cette attaque russe", a-t-il ajouté, appelant ses alliés à accroître leur pression sur Moscou.

Quatre ans et demi après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, les deux pays font monter en puissance leurs frappes de longue portée, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

"Il n'y a plus rien"

Iana Tchelombytko, une habitante du village, était chez elle lors de l'impact. "La toiture en ardoise s'est envolée, les fenêtres se sont envolées, tout", témoigne-t-elle auprès de l'AFP.

Du café et du magasin, situés à quelques dizaines de mètres de chez elle, "il n'y a plus rien. C'est horrible", poursuit-elle.

Des policiers sur les lieux d'une frappe russe à Petcheniguy, le 18 août 2026 dans la région de Kharkiv, en Ukraine ( AFP / SERGEY BOBOK )

Selon Oleksandr Goussarov, chef de l'autorité militaire locale, des analyses ADN seront probablement nécessaires pour identifier toutes les victimes de cette frappe, la plus meurtrière dans cette localité, selon lui, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle déclenchée en février 2022.

La région de Kharkiv, frontalière de la Russie, est très régulièrement visée par des drones et missiles, et certaines zones sont occupées par les forces russes.

Selon un rapport de la Mission de surveillance des droits de l'Homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU), le mois dernier a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis mai 2022.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi 147 drones, dont 111 ont été abattus ou interceptés.

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait cesser de rendre publics des chiffres détaillés sur les frappes de missiles balistiques russes, à un moment où la Russie intensifie ses attaques avec des armes que l'Ukraine a de plus en plus de mal à intercepter.

620 drones ukrainiens sur Moscou

L'Ukraine a de son côté intensifié ses frappes sur la Russie et les territoires occupés par Moscou, des attaques qu'elle qualifie de représailles et de tentative d'assécher le financement de la guerre en visant des infrastructures énergétiques et logistiques russes.

Photo diffusée le 18 août 2026 par le Service ukrainien des situations d'urgence montrant des sauveteurs transportant une personne sur une civière après une frappe aérienne à Petcheniguy, dans la région de Kharkiv, en Ukraine ( Service ukrainien des situations d'urgence / Handout )

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, au moins 620 drones ont été lancés contre la région de la capitale russe dans la nuit, dont 180 ont été détruits.

Le gouverneur Andreï Vorobiov a rapporté de son côté que l'attaque avait fait trois blessés, dont une enfant de 10 ans.

Les autorités russes ont également fait état d'un mort et 17 blessés dans une frappe ukrainienne à Energodar dans la partie de la région ukrainienne de Zaporijjia (sud) occupée par l'armée russe, sur un arrêt de bus où se trouvaient des employés de la centrale nucléaire également occupée par Moscou.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit sont, eux, au point mort depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient en février dernier.