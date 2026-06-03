SIRIUS MEDIA : Sirius Media : Webinaire actionnaires et investisseurs

Webinaire actionnaires et investisseurs

MERCREDI 17 JUIN 2026 à 18h00

Paris (France), le 3 juin 2026 – 18h00. SIRIUS MEDIA (Euronext Growth Paris – FR0014017FP5 / ALSRS), groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, organisera un webinaire à destination de ses actionnaires et investisseurs le mercredi 17 juin 2026 à 18h00.

À cette occasion, Paul AMSELLEM, Président de SIRIUS MEDIA, et Jean-Baptiste FREY, VP Production reviendront sur la transformation en profondeur opérée au cours des derniers mois pour retrouver une situation financière saine et une structure de coûts maîtrisée.

Cette réunion sera aussi l'occasion de présenter la nouvelle phase de développement qui s'ouvre pour le Groupe, portée par une stratégie offensive articulée autour de quatre axes :

• Monétisation du catalogue ;

• Production de nouveaux contenus ;

• Acquisitions ciblées ;

• Maintien d'une stricte discipline de gestion.

Les dirigeants répondront ensuite aux questions des participants. Vous pouvez les adresser en amont par e-mail à : siriusmedia@seitosei-actifin.com .

Inscription obligatoire

L'inscription est obligatoire. Pour vous inscrire et participer au webinaire, cliquez sur le lien ci-dessous :

? S'INSCRIRE AU WEBINAIRE SIRIUS MEDIA [ cliquez ici ]

Le webinaire se tiendra en français et durera environ 45 minutes. Les détails de connexion vous seront communiqués après inscription. Un replay sera mis à disposition sur le site de la Société pour les actionnaires n'ayant pu assister en direct.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5– ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

SEITOSEI-ACTIFIN Presse : presse@seitosei-actifin.com

Investisseurs : siriusmedia@seitosei-actifin.com