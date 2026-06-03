SHOWROOMPRIVE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 31 mai 2026

SRP GROUPE

Société anonyme au capital de 4 761 871,68 euros

Siège social : 1 Rue des Blés – Zac Montjoie – 93212 LA PLAINE SAINT-DENIS

524 055 613 R.C.S. BOBIGNY

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

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Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

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