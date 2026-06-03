SHOWROOMPRIVE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 31 mai 2026

SRP GROUPE
Société anonyme au capital de 4 761 871,68 euros
Siège social : 1 Rue des Blés – Zac Montjoie – 93212 LA PLAINE SAINT-DENIS
524 055 613 R.C.S. BOBIGNY
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre de droits de vote brut
|31/05/2026
|119 046 792
|
157 191 889
- SECURITY MASTER Key : l21tlptmlJudy2lxk5traZNna5dmyJbHammbl2lxZsmacJ2UmJlll52XZnJpmmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98571-srpg-nombre-de-droits-de-vote-et-d_actions-au-31-mai-2026.pdf
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