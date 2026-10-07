Shell procède à l'évacuation des employés non indispensables de ses installations offshore situées dans le golfe du Mexique

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Shell Plc SHEL.L a commencé mardi à évacuer les employés non indispensables de ses sites de production offshore de Stones, Mars, Olympus, Ursa, Vito et Appomattox, situés dans la partie nord du golfe du Mexique relevant de la juridiction américaine, a indiqué la société dans un communiqué publié en ligne.

Le Centre national américain des ouragans prévoit qu'une tempête en formation au large des côtes mexicaines se transformera en ouragan d'ici jeudi et traversera les zones de production offshore avant de toucher terre en Louisiane ou au Mississippi.